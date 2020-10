Festival Som Riscado em Loulé regressa em Novembro

Publicado em 21 Outubro 2020 por RUA FM

Entre 19 e 22 de novembro acontece a 5.ª edição do SOM RISCADO, um festival único no seu conceito artístico a sul do país, promovido pelo Município de Loulé através do Cineteatro Louletano. Entre 19 e 22 de novembro acontece a 5.ª edição do SOM RISCADO, um festival único no seu conceito artístico a sul do país, promovido pelo Município de Loulé através do Cineteatro Louletano.

Concertos, performances, instalações sonoras interativas, talks e workshops numa programação arrojada e inovadora, que arrisca novos horizontes, que estimula ativamente os artistas da região através de encomendas e envolve a comunidade escolar, e que, pela diversidade e originalidade das propostas, abrange vários públicos sem esquecer as minorias.

Dos cruzamentos experimentais entre música instrumental e imagem até a novas abordagens exploratórias à arte sonora, muitos são os motivos para rumar a Loulé nestes quatro dias de descoberta e espanto.

O festival conta com os seguintes parceiros institucionais: Universidade do Algarve (ESEC, FCHS e CIAC), Escola Secundária de Loulé, Escola Secundária de Quarteira, ETIC_Algarve e Loulé Criativo, tendo como media partners a RTP, Antena 1, Antena 3, Rimas e Batidas, RUA Fm, Algarve Informativo e Barlavento.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

// Pré-Festival

> 18 NOV

9h30-12h30 e 14h00-17h00 | Escola Secundária de Loulé

Workshop de Autómatos Musicais / Sonoscopia*

[sessão para escolas]

18h00-20h00 | Cineteatro Louletano

Workshop de Autómatos Musicais / Sonoscopia*

[sessão para profissionais e público em geral]

Preço: 3 € (confere certificado)

21h30 | Mina de Sal-Gema (a confirmar)

Concílio (riscado) dos Deuses / Talk com: Rui Miguel Abreu, Miguel Neto, Paulo Rodrigues, Victor Gama, Henrique Fernandes, João Espada, Camille Leon, Inês Barracha (e outros nomes a definir)

// Festival

> 19 a 22 NOV | 10h00-13h00 / 14h00-19h00

Instalações sonoras interativas em permanência:

Acruxon / Victor Gama | Palácio Gama Lobo

Phobos – Orquestra Robótica Disfuncional / Sonoscopia | Cineteatro Louletano

Pianoscópio / Companhia de Música Teatral | Convento de Santo António

> 19 NOV

11h30-13h00 e 14h00-18h30 | Escola Secundária de Loulé

Workshop de Introdução ao Processing / Rodrigo Carvalho (Boris Chimp 504)*

[sessão para escolas]

11h00 | Convento de Santo António

Espetáculo ‘Pianoscópio’ / Companhia de Música Teatral

[sessão para escolas]

ESTREIA A SUL

15h00 | Cineteatro Louletano

Concerto-instalação ‘Phobos’ / Sonoscopia

[sessão para escolas]

ESTREIA A SUL

21h30 | Cineteatro Louletano

Concerto multimédia ‘Vela 6911’ para orquestra de câmara e instrumentos contemporâneos / Victor Gama, Salomé Pais Matos e ensemble da Orquestra Clássica do Sul

ESTREIA A SUL

Ingresso: 5 €

> 20 NOV

09h30-12h30 e 14h00-17h00 | Escola Secundária de Loulé

Workshop de Introdução ao Processing / Rodrigo Carvalho (Boris Chimp 504)*

[sessão para escolas]

11h00 | Cineteatro Louletano

Espetáculo ‘Pianoscópio’ / Companhia de Música Teatral

[sessão para escolas]

15h00 | Auditório do Convento do Espírito Santo

Concerto-instalação ‘Phobos’ / Sonoscopia

[sessão para escolas]

21h30 | Cineteatro Louletano

Concerto ‘Miramar’ / Frankie Chavez & Peixe + Jorge Quintela

23h30 | Cineteatro Louletano

Concerto de apresentação do disco ‘Lugar Nenhum’ / Grafonola Voadora & Napoleão Mira

ESTREIA NACIONAL

Ingresso: 5 € [para os dois concertos]

> 21 NOV

10h00-13h00 | Palácio Gama Lobo

Workshop de criação de instrumentos musicais em ambiente 3D / Victor Gama*

[sessão para profissionais e público em geral]

Preço: 3 € (confere certificado)

16h00 | Auditório do Solar da Música Nova

Concertos com 4 projetos musicais algarvios: 2143 / Heroin Holiday Big Band / Kilavra / Mateus Verde + Alunos do Curso de Imagem Animada da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve (curadoria: Caribe Ibérico)

ENCOMENDA

17h00 | Convento de Santo António

Workshop + Espetáculo ‘Pianoscópio’ / Companhia de Música Teatral*

[sessão para famílias e público em geral]

21h30 | Cineteatro Louletano

Concerto / Surma + Camille Leon & Inês Barracha

ENCOMENDA

23h30 | Cineteatro Louletano

Live Audiovisual ‘Vanishing Quasars’ / Boris Chimp 504

ESTREIA A SUL

Ingresso: 5 € [para os dois concertos]

> 22 NOV

11h00 | Convento de Santo António

Espetáculo ‘Pianoscópio’ / Companhia de Música Teatral

[sessão para famílias e público em geral]

16h00 | Cineteatro Louletano

Concerto-instalação ‘Phobos’ / Sonoscopia

[sessão para famílias e público em geral]

18h00 | Cineteatro Louletano

Concerto ‘Textures & Lines’ / Drumming GP + Joana Gama, Luís Fernandes & Pedro Maia

ESTREIA A SUL

Ingresso: 5 €

*Inscrições e + info: 289414604 / cinereservas@cm-loule.pt

Os eventos não assinalados são de entrada gratuita, mediante a lotação dos respetivos espaços.

Lotação limitada e uso obrigatório de máscara, de acordo com as regras de higiene e segurança da DGS

Org.: Câmara Municipal de Loulé / Cineteatro Louletano