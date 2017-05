Festival Sérgio Mestre 2017

Publicado em 31 Maio 2017 por RUA

Nos dias 9 e 10 de junho o Festival Sérgio Mestre volta a Tavira.

Este é um espaço de divulgação da música e dos artistas da lusofonia que trabalham e inovam as suas sonoridades tradicionais e, simultaneamente, um palco de (re)encontro de culturas e de cruzamentos artísticos.

Decorre em diversos espaços no centro histórico de Tavira, com programação ao longo do dia, convidando os visitantes a passear pela cidade e a usufruir dos espaços de uma forma diferente. Para além dos concertos, as oficinas temáticas têm um lugar especial como veículo de transmissão e diálogo entre culturas e criação de públicos.

Programação completa:

Concerto em Família pela Música na Infância

10h00 – bebés dos 0 aos 5 anos

Marimba e voz

Castelo de Tavira

Duração: 40 min. aprox. (cada sessão) | inscrição obrigatória | gratuito

Mercado Biológico

10h00 | Castelo de Tavira

Circulo de Saberes e Troca de Sementes :: Moderado por Teresa Afonso

Conversa Algarvia “Proteção do Pomar Tradicional de Sequeiro” :: Moderado por Ângela Rosa

Demonstração Culinária

Com o chef Manuel Cedeno (Restaurante O Tonel)

15h00 | Palácio da Galeria

Duração: 1h30 aprox. | inscrição obrigatória

> CONCERTOS

DIA 9 de JUNHO

“A Dama da Noite”, com a participação especial de Filipa Pais

concerto com entrada livre

21h30 | Palco Telmo Marroquino

DIA 10 de JUNHO

Fado:

Sara Gonçalves

19h00 | Palco Fado | gratuito

Zé Manel Martins [Angola/Portugal]

21h30 | Palco Telmo Marroquino | necessário bilhete

Os Mestiços [Cabo Verde/Portugal]

22h00 | Palco Sérgio Mestre | necessário bilhete

Zé Manel Martins [Angola/Portugal]

22h50 | Palco Telmo Marroquino | necessário bilhete

Celina da Piedade [Portugal]

23h30 | Palco Sérgio Mestre | necessário bilhete