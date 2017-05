Festival MED recebe Selo Europeu de Festivais

A 2ª edição da iniciativa EFFE European Festivals Label, promovida pela Plataforma Europeia de Festivais – EFFE (sob a tutela da EFA – European Festivals Associations), para os anos de 2017 e 2018, distinguiu o Festival MED com o EFFE Label – “Selo Europeu de Festivais”.

Este selo de qualidade tem por objetivo destacar os melhores festivais europeus, nomeadamente no que se refere aos valores defendidos pelos seus organizadores ao nível do compromisso artístico e abordagens inovadoras, envolvimento com a comunidade local e dimensão europeia e internacional.

Para o júri que atribui esta distinção, o Festival MED “desempenha um papel muito importante na cena da World Music, com um forte programa artístico”. Para os responsáveis desta iniciativa, “as recentes edições testemunham o envolvimento da comunidade local e o papel crucial desempenhado na reinvenção da identidade de Loulé enquanto cidade hospitaleira por excelência”

Os festivais vencedores desta iniciativa têm a oportunidade de conquistar reconhecimento junto dos seus pares, mas também da própria comunidade, artistas, patrocinadores, media e entidades locais e internacionais. O MED passará, assim, a integrar o site do EFFE o que permitirá que a informação sobre este evento esteja mais facilmente acessível, para além de uma forte campanha de comunicação e marketing que será levada a cabo por esta plataforma.

A cerimónia de anúncio da atribuição deste selo teve lugar hoje, dia 4 de maio, em Wiesbaden, na Alemanha, durante o EFFE Label Meet-up, evento que servirá também para promover o encontro de profissionais da área e assinalará o lançamento de uma campanha mediática e de branding com o objetivo de dar maior visibilidade na Europa a toda a Comunidade EFFE.

Refira-se que a 1ª edição do EFFE Label (2015-2016) teve 897 festivais de 31 países concorrentes e 790 obtiveram o selo de qualidade. Destes, 12 receberam prémios de excelência e conquistaram um forte reconhecimento internacional.

Para o biénio de 2017-2018, um total de 65 festivais de arte e cultura portugueses, dos quais 16 são festivais de música, tiveram a sua candidatura aprovada para exibição do selo EFFE Label.

Depois de ter conquistado recentemente o prémio de “Melhor Festival de Média Dimensão” da Península Ibérica, nos Iberian Festival Awards, o Festival MED é novamente reconhecido internacionalmente.

05-05-2017

CML/GECI /RP