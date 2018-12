Festival MED premiado por boas práticas energéticas

Publicado em 29 Novembro 2018 por RUA

O Festival MED recebeu o Prémio “Sê-lo Verde” como a melhor medida implementada na vertente Energia, como exemplo de utilização de energias renováveis, numa cerimónia que decorreu na passada sexta-feira, na cidade do Porto, na Associação “Maus Hábitos”, e que contou com a presença do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, Diretora do Fundo Ambiental, Alexandra Carvalho, e em representação da Autarquia de Loulé, o Vereador Carlos Carmo.

Esta distinção relativa ao setor energético prende-se com a introdução, na edição de 2018 do MED, de painéis fotovoltaicos numa área da restauração, ação que já tinha tido o reconhecimento do Fundo Ambiental, com a atribuição de um financiamento à candidatura apresentada pela Câmara de Loulé em março de 2018.

Junto ao Palco Arco algumas tasquinhas funcionaram durante os quatro dias de realização do evento com células fotovoltaicas. Toda a energia necessária para o funcionamento dos equipamentos foi de origem solar, garantido um sistema de autonomia durante todo o Festival e que permitiu reduzir os consumos de energia elétrica da rede pública.

Recorde-se que a organização do MED tem promovido, ao longo das edições, iniciativas que mostram a sua preocupação na educação dos públicos e na adoção de novos comportamentos em matéria ambiental. O Copo Ecológico, o Movimento Zero Desperdício, um Sistema de Gestão de Resíduos no espaço do recinto, ações para a sensibilização do consumo da água da torneira, nomeadamente através da disponibilização de pontos gratuitos e eficientes de água, foram algumas das iniciativas implementadas.

Para os responsáveis municipais, “é uma satisfação enorme ver o Município ser reconhecido, uma vez mais, numa área – a ambiental – que tem sido uma prioridade na política municipal dos últimos anos”. “Com a incorporação de Energia Limpa Renovável na 15ª edição do Festival MED, a organização manteve o seu foco na aplicação de medidas que promovem a sustentabilidade ambiental e a redução da sua pegada ecológica. Já em 2019, queremos reforçar esta preocupação, com iniciativas inovadoras nesta matéria”, consideram ainda.

Refira-se que, para além do Festival MED, foram distinguidos com o “Sê-lo Verde” 2018 o Festival NOS Primavera Sound, Noites da Queima das Fitas do Porto, Boom Festival, Vodafone Paredes de Coura, Orbits Festival e Santa Cruz Ocean Spirit.

Incentivar o incremento de boas práticas que contribuam de forma direta para a redução dos impactos no ambiente e promovam o uso eficiente de recursos materiais e energéticos é o principal objetivo deste projeto do Fundo Ambiental.