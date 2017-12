Festival MED nomeado em 7 categorias nos “Iberian Festival Awards 2018”

Publicado em 06 Dezembro 2017 por RUA

Depois de ter arrecadado este ano o prémio de Melhor Festival de Média Dimensão, o Festival MED está agora nomeado em 7 categorias nos “Iberian Festival Awards 2018”.

Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Alinhamento, Melhor Promoção Turística, Melhor Programa Cultural, Contributo para a Sustentabilidade e Melhor Atuação (Portugal/Espanha) para Ana Moura são as 6 categorias em que o Festival MED volta a estar na lista dos candidatos a uma vitória. Mas na 3ª edição destes galardões ibéricos, o MED está ainda nomeado para Melhor Festival Lusófono e Hispânico, no ano em que pela primeira vez será distinguido um vencedor nesta categoria.

No total, em 2018 serão 22 categorias a concurso, para além do reconhecimento “Excellence Award”.

Os “Iberian Festival Awards”, iniciativa que se realiza desde 2016, pretende reconhecer, apoiar e premiar todos aqueles que contribuíram para o sucesso dos festivais ao nível da organização mas também da produção, logística, ativação de marcas, comunicação, entre outras áreas, em Portugal e Espanha. Este ano, a cerimónia de entrega dos galardões acontece a 15 de março, no Fórum Lisboa, em Lisboa.

O público pode votar nas várias categorias, até ao dia 17 de janeiro, através do seguinte link: https://pt.surveymonkey.com/r/ifa2018

Para a organização do MED, festival dedicado à world music que está a dar cartas no panorama musical nacional, ibérico e europeu, e em 2018 comemora a sua 15ª edição, estas nomeações são um estímulo para fazer cada vez mais e melhor, incutindo neste evento novidades que irão surpreender ainda mais o público mas mantendo a essência e o espírito de um festival que, para além da música, conta também com um vasto programa cultural.

É de realçar que, nas três edições dos “Iberian Festival Awards”, o MED recebeu 17 nomeações: 4 em 2016, 6 em 2017 e 7 em 2018, sendo um dos mais nomeados destes prémios.