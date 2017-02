Festival MED na final dos Iberian Festival Awards

Publicado em 23 Fevereiro 2017 por RUA

São seis as categorias em que o Festival MED é finalista nos Iberian Festival Awards, onde vai disputar o prémio final com mais quatro festivais portugueses e cinco espanhóis, em 6 categorias.

Nas categorias decididas pelo júri, o MED é finalista na qualidade de Melhor Promoção Turística, Melhor Programa Cultural e no Contributo para a Sustentabilidade.

Já nas votações efectuadas pelo público, o MED está nomeado como Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Alinhamento Musical e Melhor Atuação – PT com o concerto de António Zambujo.

Os premiados serão anunciados no dia 16 de março, no MACBA – Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, no mesmo dia que o Festival será oficialmente apresentado na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.

Recorde-se que os Iberian Festival Awards pretendem reconhecer todos aqueles que contribuíram para o sucesso dos festivais ao nível da organização mas também da produção, logística, ativação de marcas, entre outras áreas, em Portugal e Espanha.