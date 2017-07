Festival Med: Movimento Zero Desperdício angaria 115 kg de alimentos

Publicado em 07 Julho 2017 por RUA

O Festival MED 2017 associou o Movimento “Zero Desperdício” ao evento, com o objetivo de doar toda a comida não consumida durante os dias do evento a famílias em situação de maior vulnerabilidade do Concelho de Loulé.

A ação contou com a participação de todos os stands alimentares e restaurantes existentes no recinto do festival, que prontamente aderiram à iniciativa, tendo doado durante os quatro dias em que decorreu o MED um total de 114,391 Kg de alimentos prontos a consumir.

A operacionalização da ação ficou a cargo de uma equipa de voluntários do Banco Local de Voluntariado de Loulé, bem como de técnicos da Divisão de Coesão Social e Saúde do Município, que durante a noite fizeram a recolha do excedente, garantindo todos parâmetros de segurança alimentar.

A adesão a esta causa revelou-se muito positiva uma vez que facultou, de forma imediata, 229 refeições, distribuídas por famílias alargadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, através de uma ação concertada com a Associação EXISTIR.

Num comunicado a Câmara Municipal lembra que “com este tipo de iniciativas o Município de Loulé minimiza o impacto ambiental causado pelos desperdícios alimentares, evitando 479 toneladas de CO2, e garantindo o direito à alimentação”.