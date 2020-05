Festival MED distinguido com “Mérito e Excelência” no Prémio Choque Frontal ao Vivo

Publicado em 29 Abril 2020 por RUA FM

O Festival MED recebeu mais um galardão que vem reafirmar a importância que este evento tem tido ao longo dos anos no panorama cultural nacional, em particular na região algarvia. A organização do Prémio Choque Frontal ao Vivo distinguiu o MED com o Prémio “Mérito Excelência”.

Promovido pela Rádio Alvor FM e pelo TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, este prémio tem como principal objetivo incentivar a atividade musical no Algarve e em Portugal, sem esquecer as outras vertentes da Arte. Como referem os organizadores, o Prémio ‘Mérito e Excelência’ é atribuído pela carreira, pela importância da sua atividade, influência e contributo para o reconhecimento da região algarvia a nível nacional e internacional nas mais variadas áreas”.

De sublinhar que o Festival MED foi um dos três finalistas na categoria “Artes, Ciência, Cultura e Desporto”, ao lado do pugilista João Bento “Algarvio” e da Cidade Europeia do Desporto 2019 – Portimão, tendo este evento desportivo arrecadado o galardão.

Esta 2ª edição, referente a 2019, contou com a participação de mais de 50 entidades da região nas votações, entre órgãos de comunicação social, diretores de teatros e auditórios, agentes culturais e muitos outros.

Apesar do cancelamento da cerimónia da 2ª edição destes prémios, que estava agendada para dia 14 de março, devido às medidas de prevenção do surto da COVID-19, o galardão já chegou às mãos da organização do Festival MED e irá juntar-se a outros prémios que já foram atribuídos ao evento louletano dedicado à World Music como é o caso dos Iberian Festival Awards.