Festival MED anuncia datas da 16ª edição

Publicado em 08 Fevereiro 2019 por RUA

Os dias 27, 28, 29 e 30 de junho vão estar marcados na agenda deste ano dos festivaleiros. É nestas datas que o Festival MED, um dos maiores eventos europeus ligados à World Music, regressa à Zona Histórica de Loulé.

Como já é habitual, a Música é o principal atrativo com um cartaz com grandes nomes da cena internacional das músicas do mundo, e também projetos novos e inovadores que trazem a Loulé muita irreverência artística que tanto agrada aos seguidores do Festival MED.

Os primeiros nomes do cartaz desta 16ª edição, que traz consigo muitas novidades, serão anunciados em breve mas até lá o Cine-Teatro Louletano irá receber seis espetáculos com a chancela do Festival MED. O primeiro é já dia 9 de fevereiro, pelas 21h30, no âmbito do XIX Festival de Música Al-Mutamid. O trio Muhsilwan traz a música e dança afro-árabe com destaque para as sonoridades do Sudão, Marrocos ou Guiné Conacri, países que, de resto, já tiveram representantes ao longo das várias edições do MED.