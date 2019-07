Festival Internacional de Jazz de Loulé assinala Bodas de Prata

Publicado em 09 Julho 2019 por RUA

O Festival Internacional de Jazz de Loulé irá, em 2019, cumprir a sua 25ª edição, somando um quarto de século durante o qual tem atraído à cidade de Loulé alguns dos maiores nomes do Jazz internacional e nacional. Para a 25ª edição, o Festival regressa à Cerca do Convento Espírito Santo, nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho, numa organização da Casa da Cultura de Loulé que conta com a parceria e alto patrocínio do Município de Loulé.

Mais uma vez sob a direção artística de Mário Laginha, o Festival apresenta talvez o programa mais americano de sempre, com músicos / bandas provenientes da América do Sul e também da América do Norte. É um cartaz ambicioso, que conjuga sons e músicos com percursos bastante distintos.

O evento arranca com a atuação da Ben Wendel Seasons Bad, liderada pelo saxofonista, baixista, pianista e compositor canadiano, Ben Wendel. Segue-se, no dia 26, uma participação vinda de Buenos Aires, Diego Schissi Quinteto, que trará uma fusão de Tango e Jazz, enquanto que também originário da Argentina, o Trio Leo Genovese sobe ao palco no dia 27, com o poder hipnótico deste virtuoso pianista. A ele junta-se ainda nesta noite a cantora e contrabaixista norte-americana, Esperanza Spalding. No encerramento desta 25ª edição do Festival Internacional de Jazz de Loulé, a união luso-brasileira faz-se através de um espetáculo conjunto do Trio de Jazz de Loulé e da cantora brasileira Mônica Salmaso.

Os bilhetes poderão ser adquiridos na bilheteira do Festival, ou reservados pelo email da Casa da Cultura de Loulé, por mensagem privada para a página de facebook do Festival internacional de Jazz de Loulé ou ainda pelo telefone 289415860. Os preços variam entre os 10€ e os 15€ diários e o bilhete para os quatro dias terá o valor de 30€.

Saliente-se que divulgar o jazz e, ao mesmo tempo, trazer ao contacto com o público algarvio alguns dos nomes de referência e os projetos mais estimulantes nesta vertente musical, em termos nacionais e internacionais, têm sido, ao longo dos anos, os principais objetivos desta iniciativa.

PROGRAMA

25 JULHO – Canadá – BEN WENDEL SEASONS BAND – 22H

26 JULHO – Argentina – DIEGO SCHISSI QUINTETO – 22H

27 JULHO – Argentina – TRIO LEO GENOVESE – 22H

27 JULHO – E.U. América – ESPERANZA SPALDING – 23H

28 JULHO – Portugal e Brasil – TRIO DE JAZZ DE LOULÉ COM MÔNICA SALMASO – 22H