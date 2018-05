Festival Internacional de Blues de Faro está de regresso

Publicado em 30 Abril 2018 por RUA

Nos próximos dias 18 e 19 de maio o Teatro Lethes e o Palco Forum, no Forum Algarve recebem o Festival Internacional de Blues de Faro.

Este festival é organizado pela Blues A Sul – Associação de Blues do Algarve, uma associação sem fins lucrativos criada em 2016, cujo objectivo é divulgar e promover este género musical originado nas comunidades negras nos Estados Unidos da América.

Os concertos este ano encontram-se distribuídos por dois palcos, o teatro Lethes (dias 18 e 19 a partir das 21.30) e o Palco Forum, no Forum Algarve (dia 19, pelas 17.30). Estes abrangem vários estilos de blues, desde o blues electrificado e urbano dos the Ramblers (PT) Del Toro Blues Band (ES) e the Fried Fanekas (PT) até à sofisticação sonora de Quique Bonal & Vicky Luna e Sydney Ellis & her midnight preachers, que aproxima os blues do seu primo direito, o jazz.

Os bilhetes podem ser reservados e adquiridos no Balcão de Informações do Forum Algarve, na Sardinha de Papel e na Casa d´Alagoa até 17/05/2018 e à entrada do festival nos dias de concerto, desde as 20.00.