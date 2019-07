Festival F reforça parceria com a Altice e apresenta experiências diferenciadas na Ria Formosa

Publicado em 01 Julho 2019 por RUA

A sexta edição do Festival F vai decorrer nos dias 5, 6 e 7 de setembro e este ano traz-nos novidades em termos de reforço de parcerias e de experiências que ligam o festival, ainda mais, à Ria Formosa.

Em 2019 a Altice assume-se como parceiro estratégico reforçando a sua presença no Festival (após uma primeira experiência, mais discreta, em 2017). Para esta edição ficam asseguradas por parte da Altice todas as soluções de Wi-fi e comunicações no recinto do Festival para o público e asseguram ainda disponibilização de soluções tecnológicas inerentes ao funcionamento do próprio evento.

A par destas soluções a Altice vai ainda proporcionar experiências e ativações tecnológicas para os festivaleiros e clientes.

Uma outra novidade para esta edição é a criação de um novo “palco” que assume literalmente a Ria Formosa como cenário.

Passamos a ter uma experiência mais intimista com um concerto diário ao final da tarde a bordo de um barco com capacidade para aproximadamente 150 pessoas.

Avançamos também no sentido de dar resposta a uma reivindicação por parte do público das edições anteriores criando, pela primeira vez, uma área de glamping no Centro Náutico da Praia de Faro. Quem pretender usufruir desta oferta diferenciada e única terá acesso ao festival durante os três dias ficando igualmente assegurada uma ligação de ida e uma de regresso entre o Centro Náutico e o Festival através de barco. Mais do que uma oferta de campismo será sobretudo uma experiência única que junta campismo, desfrutar da Ria Formosa e do próprio Festival F/ Praia de Faro.

O acesso a estas duas novas experiências, concertos intimistas na ria e glamping, terá um valor diferenciado e ajustado às mesmas.

Os valores e cartaz do festival serão apresentados brevemente.