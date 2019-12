Festival F nomeado em 8 categorias para os Iberian Festival Awards 2020

Publicado em 10 Dezembro 2019 por RUA FM

A 6ª edição do Festival F, que decorreu este ano em Faro, encontra-se nomeada em 8 categorias nos Iberian Festival Awards: Best Major Festival; Best Touristic Promotion; Best Line-up; Best Cultural Programme; Best Communication & Marketing Strategy; Best Lusophone and Hispanic Festival; Best Festival Photo: Ornatos Violeta – Rui Bandeira; e Best Live Performance: Ornatos Violeta. A cerimónia decorre a 14 Março, no Grande Auditório da FIL, em Lisboa e a votação encontra-se aberta aqui.

Em 2019 o Festival F teve a sua maior edição de sempre, com uma noite esgotada por 24 000 pessoas e mais de 60 000 ao longo dos três dias. Pelo evento passaram nomes como Amor Electro, Ana Bacalhau, António Zambujo, Baile Funk, Capitão Fausto, Carolina Deslandes, David Carreira, Linda Martini, Mayra Andrade, Ornatos Violeta, Profjam, Revenge Of The 90’s ou 9 Miller – cumprindo a missão de proporcionar ao público espetáculos memoráveis de nomes consagrados e das grandes promessas da música portuguesa. Em paralelo desenvolveu-se ainda uma programação rica e diversificada de artes plásticas, workshops, novo circo, teatro para os mais novos e tertúlias.

Os Iberian Festival Awards, promovidos pela Aporfest, decorrem a 14 de Março, inseridos na programação do Talkfest – International Music Festivals Forum e em parceria com a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. Na sua 5ª edição, 25 categorias encontram-se a concurso, sendo atribuídos prémi os nacionais e ibéricos em cada uma delas, após a votação do público e um painel de jurados constituído por representantes da indústria portuguesa, espanhola e internacional. Saiba mais aqui.