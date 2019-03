Festival F considerado Melhor Festival Lusófono e Hispânico nos Iberian Festival Awards 2019

Publicado em 15 Março 2019 por RUA

O Festival F acaba de ser reconhecido como o ‘Melhor Festival Lusófono e Hispânico’, na cerimónia dos Iberian Festival Awards que decorreu ontem à noite em Vigo, organizada pela APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música. O prémio distingue a edição de 2018 que bateu o record de público, recebendo perto de 50.000 pessoas e afirmando o Festival F como o último grande festival de Verão.

Em 2019, a sexta edição do Festival F volta a fazer a ligação entre a Vila Adentro, o centro histórico da cidade de Faro, e a Ria Formosa, tendo já anunciado a actuação dos Ornatos Violeta no dia 6 de Setembro, num concerto especial de comemoração do 20.º aniversário da edição do álbum “O Monstro Precisa de Amigos”. A aposta passa novamente por um cartaz musical lusófono e heterogéneo, com uma oferta complementar cada vez mais diversificada, imprimindo uma dinâmica cultural única no contexto dos grandes festivais de Verão, com programação cultural para famílias, várias exposições, animação de rua, teatro, tertúlias, humor, street food ou silent parties.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, Teatro Municipal de Faro, Ambifaro e Sons em Trânsito.