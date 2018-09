Festival F bate record de público na sua 5a edição

Publicado em 04 Setembro 2018 por RUA

Terminou no sábado a 5a edição do Festival F que bateu o record de público recebendo perto de 50.000 pessoas (16.000 na primeira noite, 14.000 na segunda e 18.000 na última). Entre 30 de Agosto e 1 de Setembro, Faro, a capital do Algarve tornou-se na capital da música portuguesa, afirmando o Festival F como o último grande festival de Verão. F de Faro, de Família, de Filhos, de Festa, de Futuro: o Festival F regressa em 2019.

O Festival F apostou, como sempre, num cartaz musical diversificado, com alguns dos maiores artistas da música portuguesa a juntarem-se a outros tantos nomes nacionais em ascenção, distribuídos por 7 palcos. Mas o festival distingue-se também, e cada vez mais, pela oferta complementar, reforçada em 2018, e que imprime ao F uma dinâmica cultural única no contexto dos grandes festivais de verão: workshops de instrumentos musicais, exposições várias, animação de rua, teatro, tertúlias, humor, street food e as novidades Silent Party e espaço de Gaming, ambos estrondosos sucessos, permanentemente lotados.

Os media partners oficiais, TVI, TVI24 e Rádio Comercial mostraram ao mundo, durante 3 dias, o ambiente que se sentiu e viveu nas duas grandes áreas contíguas que formam o recinto do festival, a Vila Adentro e o Palco Ria. Com noites de 26º, como só o Algarve proporciona, o F foi, em resumo e numa única palavra, de Festa.

Na 5.ª edição do Festival F, um ano após o seu desaparecimento, foi homenageado o mentor do festival, Joaquim Guerreiro. Na presença da família, amigos e colegas foi revelado o quadro hiper-realista pintado pelo artista plástico Pedro do Vale e descerrada uma placa de homenagem na Praça Afonso III, a mesma que albergou o palco principal da primeira edição do festival e é agora tão pequena para receber os tantos que todos os anos visitam o F, cumprindo o sonho do seu mentor: realizar um grande festival de verão em Faro, um festival inclusivo, não apenas para os Farenses mas para todos os que amam a música, a cultura, o património, a história e, claro, a diversão.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, Teatro Municipal de Faro, Ambifaro e Sons em Trânsito.