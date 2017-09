Festival F arranca esta quinta feira

Publicado em 30 Agosto 2017 por RUA

Por indicação médica, e para controlo da sua condição de saúde, Salvador Sobral não poderá cumprir com os compromissos profissionais agendados para os próximos dias, vendo-se obrigado a cancelar os concertos agendados para o Festival F em nome próprio e com Alexander Search, assim como a participação na tertúlia musical. Os Expensive Soul disponibilizaram-se para atuar em substituição de Salvador Sobral no Palco Ria by Forum Algarve, dia 31 agosto e The Black Mamba no dia 1 de setembro no Palco Sé, no lugar do projeto Alexander Search. Na tertúlia, que conta com Samuel Úria e moderação de Valter Hugo Mãe, Salvador Sobral será substituído por Ronaldo Fonseca dos peixe:avião.

A dois dias do início da 4ª edição do Festival F, foi ontem revelado na conferência de imprensa que teve lugar na Vila Adentro, o alinhamento de dois novos palcos – Músicos e Arco – que recebem stand up comedy e talento local ao longo das 3 noites de festival. As exposições mantêm-se um dos pontos fortes do evento, assim como a street food, o artesanato e a animação de rua, este ano reforçada com videomapping, e um espaço para crianças. Os bilhetes continuam à venda nos locais habituais por 40€, o passe de 3 dias, e 15€, os bilhetes diários, podendo ser adquiridos nas bilheteiras na entrada do recinto nos dias do evento. Os portadores de bilhete digital entram este ano diretamente no recinto, sendo a troca por pulseira realizada à entrada do mesmo.

Rui Veloso, Xutos & Pontapés, Carminho, Miguel Araújo, AGIR, Dengaz, Mão Morta ou Jorge Palma, entre muitos outros, são alguns dos destaques do cartaz a que se juntam agora nomes como Beatriz Pessoa, Miguel Martins ou Carlos Bica. O alinhamento musical foi reforçado nas áreas do jazz e música eletrónica, estando ainda a cargo da Orquestra Clássica do Sul a abertura de todas as noites. A programação completa pode ser consultada aqui.

O Palco Músicos irá receber todas as noites stand up comedy: dia 31 de agosto com Vasco Duarte e Jel, Rui Xará e Miguel Lambertini; dia 1 de setembro com Guilherme Duarte, Hugo Subtil e Francisco Salema Garção; e dia 2 de setembro com Hugo Sousa, Diogo Batáguas e Marco Marques.

As artes visuais voltam a fazer parte da programação complementar, com diferentes exposições em espaços da Vila Adentro (Galeria Trem; Galeria Arco; Arquente; 2.0 e Fábrica). Nos espectáculos de videomapping, que reforçam a animação de rua, serão exibidos os melhores trabalhos que passaram pelo Algarve Design Meeting.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, Teatro Municipal de Faro, Ambifaro e Sons em Trânsito. Na conferência de imprensa, o Presidente da Câmara Municipal, Rogério Bacalhau, destacou e agradeceu o trabalho dos promotores, da Região de Turismo do Algarve, dos patrocinadores, parceiros e todos os voluntários envolvidos no evento, fazendo também referência à coragem necessária para dar “um salto” e fazer crescer o festival. Rogério Bacalhau deixou ainda uma nota especial de agradecimento para Joaquim Guerreiro, mentor do festival.

Vasco Sacramento, co-produtor e programador, destacou, na sua intervenção, o riquíssimo património histórico da Vila Adentro e natural da Ria Formosa, agradecendo também a todas as pessoas envolvidas nesta edição. Sobre a programação mencionou o facto desta edição contar com o maior número de sempre de artistas consagrados mas também de muito “sangue novo” – fruto do crescimento do festival, que permite agora dinâmicas de programação mais abrangentes, mas também com maior risco, reforçando áreas como as tertúlias, onde foram introduzidos este ano novos temas como o humor, futebol e a criação no feminino, complementando a música.

Na sua intervenção, o Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, anunciou o patrocínio da MEO ao festival que irá garantir as acessibilidades e comunicações do evento. Também os Jogos Santa Casa patrocinam o F, promovendo um espaço para grávidas e pessoas com mobilidade reduzida em todos os palcos. Paulo Santos deu ainda destaque ao crescimento da zona de street food, uma aposta da organização desde o início do festival, e à disponibilização de 600 lugares de estacionamento gratuito no parque subterrâneo da Pontinha.

Desidério Silva, Presidente da Região Turismo do Algarve (RTA), realçou o crescimento do Festival F nos últimos anos, passando de uma escala local para um posicionamento nacional como o último dos grandes festivais de verão e que começa a afirmar-se internacionalmente. Neste evento, a RTA reconhece o contributo para a afirmação de um Algarve também reconhecido pela sua oferta cultural e patrimonial, em complemento ao turismo.

Após esgotar uma noite em 2016, o Festival F cresce este ano de 2 para 3 dias e aumenta a sua lotação, com destaque para o novo espaço do Palco Ria. O festival mantém ainda a preocupação com o conforto de todas as pessoas, dispondo de um espaço para crianças e um plano de segurança que envolve a PSP, Proteção Civil, Bombeiros e uma parceria com o Hospital Lusíadas.

INFORMAÇÃO DE BILHETEIRA

Passe 3 dias – €40,00

Bilhete diário – €15,00

Crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam bilhete.

Pontos de Venda:

BOL: https://teatrodasfiguras.bol.pt/

Pontos de Venda Aderente: Fnac, CTT, Worten e El Corte Inglés