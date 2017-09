Festival do Petisco volta à Alameda

Publicado em 12 Setembro 2017 por RUA

De 14 a 17 de setembro, o Festival do Petisco está de regresso ao Jardim da Alameda em Faro.

O festival é uma organização da Associação Zenite Positivo com o apoio da Câmara Municipal de Faro e o patrocínio de diversas entidades públicas e privadas.

Dado o sucesso das edições anteriores, que contaram com a presença de milhares de visitantes, em 2017 oferece-se mais gastronomia e animação musical, a partir das 19H e até à 1h.

Para animar o evento contaremos no dia 14 Setembro com a presença do Rancho Folclórico da A.R.P.I e Filipe Romão, a 15 Setembro Bodydance e Rúben Filipe, a 16 Setembro Movidance e Bailasons e para finalizar, no dia 17 Setembro, estarão presentes os Insomnia Dance e Tony das Favelas.

A entrada é livre.