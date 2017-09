Festival Didgeridoo está de regresso

Publicado em 01 Setembro 2017 por RUA

Após um ano de pausa, o Festival Didgeridoo – FATT, regressa ao Sítio das Fontes em Estômbar (Lagoa) de 31 de Agosto a 3 de Setembro. O evento é organizado pela Associação Portuguesa de Didgeridoo (APD) com o apoio do Município de Lagoa.

O festival, que se distingue por dar a conhecer a cultura aborígene australiana e pela sua preocupação ambiental, vai na 14ª edição e conta com um leque diversificado de artista nacionais e internacionais. Durante o dia, os participantes poderão assistir aos habituais workshops de música, capoeira, cânticos ancestrais, dança africana, artes circenses, alimentação saudável e permacultura, bem como a exibição de documentários, palestras, sessões diárias de massagens, yoga e um espaço totalmente dedicado a crianças, o FATT KIDS, onde os mais novos poderão aprender a fazer fantoches e a tocar didgeridoo. A associação algarvia Barroca será a responsável pela oficina de artes, combinando técnicas e materiais tradicionais algarvios com a arte aborígene australiana. Além disso, o evento conta ainda com workshops e masterclass de didgeridoo com formadores portugueses e internacionais.

Uma amostra fotográfica sobre a vida e cultura da comunidade aborígene de Yirrkala no Território do Norte (Austrália) terá lugar durante todo o evento. Este projecto foi criado em 2016, após elementos da organização terem feito voluntariado nesta comunidade.

Durante a noite, o evento conta com concertos dedicados ao didgeridoo e música do mundo. Na quinta-feira sobem ao palco os projectos portugueses Meru Trio, Tiago Francisquinho e Till Sunday Pirate. Na sexta-feira, o palco será ocupado pelos Oleum Flumen de Espanha,

Egschiglen da Mongólia, com os tradicionais violinos mongóis e canto difónico e os franceses Jeremy Nattagh e Adèle Bianchi numa fusão de hand-pan e didgeridoo.

No sábado, sobem ao palco os portugueses Khayalan Trio, seguidos dos croatas Druyd e por fim os húngaroaustríacos Airtist, evocando o didgeridoo, harpa-de-boca e beat-box em ritmos tranceacústicos.

Os bilhetes estarão disponíveis à porta do Festival em formato Passe-FATT, para 2 ou 3 dias, e bilhetes diários. Para aqueles que decidam ir de comboio ou transportes públicos, com apresentação válida de título de transporte, a organização praticará descontos no valor dos

bilhetes.

Os participantes, esses vêm de mais de 15 países diferentes, desde Espanha, França e Alemanha, mas também da Letónia, Israel e Austrália. O FATT é um festival cheio de energia, música e magia e que já marcou o seu lugar no roteiro de Verão dos europeus.