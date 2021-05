Festival Dias da Percussão Portimão 2021 vai encher a cidade de ritmos contagiantes e promover o diálogo com a música

Publicado em 25 Maio 2021 por RUA FM

Entre 25 e 27 de junho próximo, os ritmos contagiantes e as batidas sincopadas vão agitar a cidade através da edição inaugural do festival DPP’21 – Dias da Percussão Portimão 2021, com uma programação diversificada que inclui concertos, desfiles, oficinas e masterclasses apostando na proximidade entre a comunidade local e esta linguagem artística universal de união e diálogo.

O festival reúne percussionistas de renome nacional e internacional, entre os quais Vasco Ramalho e Nuno Aroso (marimba e vibrafone), Eduardo Cardinho (vibrafone), Marcos Cavaleiro (bateria), Sérgio Almeida (percussão africana), o Bomboémia – Grupo de Percussão da Universidade do Minho (percussão luso-brasileira), o João Guimarães Grupo (sob direção de João Guimarães no saxofone) e o duo Isabel Vaz (violoncelo) e Vasco Dantas (piano).

A desafiante proposta em cima da mesa, e dirigida a este elenco de percussionistas consagrados, é que estabeleçam diálogo com os artistas residentes na região algarvia, sobretudo os alunos do curso integrado e do curso profissional de Jazz do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Do programa dos Dias da Percussão Portimão 2021, faz parte a realização de quatro concertos, como mostra da variedade e riqueza do mundo da percussão, desde a música contemporânea à música clássica, passando até pelo jazz.

A um mês da realização do evento, já se podem destacar da programação a encomenda musical dos DPP’21 ao compositor João Pedro Oliveira, que estreará a obra “In the House of the Glass King”, com Nuno Aroso, Vasco Ramalho e o Algarve Grupo de Percussão Contemporâneo, formando por jovens percussionistas da região, bem como a estreia de uma improvável obra musical para marimba e ‘sardinhofone’, ao abrigo do Fundo de Fomento Cultural do Ministério da Cultura, com direção e interpretação de Vasco Ramalho, composição de Tiago Cutileiro, a qual terá a indústria conserveira de Portimão como principal inspiração criativa.

Para além dos concertos, os DPP’21 terão uma conversa online como mote pré-evento, que pretende refletir sobre todos os desafios inerentes à criação e programação da percussão contemporânea na atualidade portuguesa. A conversa será mediada pela direção artística do festival, tendo a participação de vários artistas, programadores e compositores convidados.

A fechar a programação com chave de ouro, haverá desfiles protagonizados pelo Bomboémia, além de quatro oficinas e master classes de percussão, especialmente direcionadas para o público infantojuvenil.

Os DPP’21 projetar-se-ão em rede na cidade e em constante articulação com as potencialidades dos equipamentos públicos, entre os quais o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão e o Museu de Portimão, bem como em diálogo com os espaços públicos do concelho, como são o centro histórico e a zona ribeirinha de Portimão, a Praia da Rocha e o centro da vila de Alvor, que serão palcos dos desfiles.

Este é um projeto d’O Corvo e a Raposa Associação Cultural, apoiado pela Direção-Geral das Artes, eixo Programação e Desenvolvimento de Públicos, tendo o Município de Portimão como parceiro estratégico, e conta ainda com o apoio do Agrupamento de Escolas da Bemposta, das Juntas de Freguesia de Portimão e de Alvor, assim como da Antena2 e da Rádio Portimão, enquanto parceiros media.

A programação detalhada dos Dias da Percussão Portimão 2021 pode desde já ser consultada na Internet, através do seguinte endereço eletrónico: www.dpportimao.pt