Festival de Paraquedismo “Christmas Boogie” recebe 300 paraquedistas de todo o mundo em Portimão

Em época Natalícia, o Aeródromo Municipal de Portimão volta a ser o local de eleição para centenas de paraquedistas, que a partir do dia 22 de dezembro de 2017 e até 5 de janeiro de 2018, participarão no Festival de Paraquedismo “Christmas Boogie 2017″.

O evento é promovido pela PARALVOR (Skydive Algarve) e contará com a participação de vários aficionados de renome desta modalidade. O evento conta com cerca de 300 paraquedistas oriundos de várias nacionalidades diferentes, vindos da Alemanha, Áustria, Suíça, Noruega, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Espanha e Portugal, acompanhados pelas suas famílias, que escolheram este período para celebrar o Natal e o Ano Novo na região, dinamizando assim a atividade económica local, em particular nos setores da hotelaria, restauração, aluguer de carros e comércio.

Durante o festival, serão utilizados três aeronaves Dornier G92 Twin Torbine, com capacidade para transportar simultaneamente 15 paraquedistas, que irão voar todos os dias a partir das 08h30 até às 17h00 e realizar saltos até os 14 mil pés de altitude, em cerca de 10 a 12 minutos, fazendo parte do programa as modalidades de LO, RW, Free Fly, AFF Course, Beach Jumps e Wing Suit Camp.

Estes eventos assinalam o êxito e reflexos muito positivos em termos de turismo de desporto e de dinamização económica da zona de Alvor/Portimão, numa época onde se vive a magia do Natal com mil e uma atividades no concelho.

O Aeródromo, uma referência incontornável para a comunidade aeronáutica internacional, tem uma média anual superior aos dez mil voos, sobretudo ao nível da publicidade e fotografia aérea, lançamento de paraquedistas, voos de instrução e de transporte aéreo não-regular, bem como voos privados de recreio.

Este equipamento municipal é também um local privilegiado para a realização de vários eventos aeronáuticos, graças às excelentes condições atmosféricas aqui existentes, que permitem que esteja aberto a todo o tráfego ligeiro e ultra ligeiro o ano inteiro, com uma taxa muito reduzida de cancelamentos de voos, fazendo parte do seu portfólio importantes encontros anuais de paraquedismo que atraem a Portimão inúmeros participantes.

Para informações detalhadas sobre o evento deverá ser efetuado contacto com a Skydive Algarve, através do email info@skydivealgarve.com ou telefone 282 496 58.