Festival de Órgão volta a percorrer o Algarve

A 11ª edição do Festival de Órgão percorre os concelhos de Faro, Portimão, Loulé e Tavira entre 2 e 30 de novembro, numa organização da Associação Cultural Música XXI. Serão 13 apresentações, incluindo concertos, concerto pedagógico, apresentação de alunos e missa acompanhada ao órgão, protagonizados por 6 organistas e vários cantores/instrumentistas.

O concerto de arranque do Festival tem lugar em Faro, com a organista Margarida Oliveira e o tenor Bruno Nogueira na Igreja do Carmo. Este espaço receberá também uma combinação peculiar de órgão e trompa, respetivamente com Daniel Nunes e Edgar Barbosa.

Na Sé de Faro, Sérgio Silva e o Ensemble Vocal Introitus apresentarão um programa de invocação Mariana, enquanto o conceituado organista espanhol Andrés Cea Galán percorrerá as escolas organísticas alemã, holandesa e ibérica.

Esta igreja acolherá ainda outras iniciativas, tais como um concerto pedagógico com Inês Machado ao órgão, a apresentação do trabalho desenvolvido pelos alunos da recente Escola de Órgão da Sé de Faro e uma missa dominical acompanhada ao órgão de tubos por estes alunos e pelo Coro de Câmara Vozart.

Após os intensos trabalhos de reparação, será inaugurado o restauro do órgão de tubos da Igreja Matriz de Portimão, com a organista Margarida Oliveira e a participação do Coral Adágio. Também nesta igreja Daniel Nunes e Edgar Barbosa apresentarão música de câmara para órgão e trompa.

A Igreja Matriz de Boliqueime acolherá um itinerário vocal que tem por base de inspiração o património artístico da própria igreja, protagonizado por Sérgio Silva e Ensemble Vocal Introitus. O segundo concerto será conduzido pelo organista Paulo Bernardino.

Em Tavira, o músico, investigador e professor espanhol Andrés Cea Galán, com uma intensa carreira internacional, fará soar o órgão da Igreja de Santiago. Paulo Bernardino encerrará o Festival de Órgão do Algarve, na Igreja da Misericórdia. Os concertos realizam-se às 21h30 e têm entrada livre.

O Festival de Órgão do Algarve 2018 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Tavira e Portimão, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM. Conta ainda com a parceria da Ordem do Carmo de Faro, do Cabido da Sé de Faro, das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira e da Misericórdia de Tavira.

A RUA FM é um dos media partners do evento.