Festival de Órgão em Tavira e Faro com Rute Martins com transmissão on-line

Publicado em 17 Novembro 2020 por RUA FM

Sexta-feira dia 20, o Festival de Órgão continua e dá um pulo até Tavira para conhecer o órgão da Igreja de Santiago. Rute Martins é a organista convidada para fazer soar os tubos deste instrumento cuja construção data de 1785.

No sábado dia 21 será a vez de se apresentar na Igreja do Carmo em Faro, no teclado, registos e pedais do órgão do final do século XVIII.

Os concertos realizam-se às 21:00 e estão integrados na 13.ª edição do Festival de Órgão do Algarve, organizado pela Associação Cultural Música XXI e com Plano de Contingência aprovado pela Autoridade de Saúde.

O concerto em Tavira é realizado no formato presencial, de entrada livre e sem reserva prévia (50 lugares sentados), e também com transmissão online em direto. O concerto em Faro é realizado exclusivamente com transmissão online em direto.

Transmissão online em direto, via https://www.facebook.com/acMusicaXXI

Rute Martins iniciou os estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa em 1987, data em que começa a estudar Órgão sob a orientação do Professor Antoine Sibertin Blanc. Termina a Licenciatura em Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa em 1999, sob a orientação do mesmo Professor.

Para além da atividade de docente tem realizado vários recitais a solo e com outras formações instrumentais. No País, destacam-se os concertos realizados nos Açores, no Festival Internacional de Música de Santarém e nos concertos Non Stop na Sé de Lisboa. Tem realizado concertos com diversos coros e orquestras, incluindo digressões pela Europa, nomeadamente, Áustria, Hungria, Bélgica e Alemanha.

Ministrou os Cursos das Semanas Gregorianas nos anos de 1999 e 2000. É docente na Classe de Órgão do Conservatório de Artes do Orfeão de Leiria e da Escola de Artes-Samp. É Organista na Igreja Evangélica Alemã de Lisboa e integra o grupo de música de câmara Liz Consort.

O Festival de Órgão do Algarve 2020 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação, RUA FM e Mais Algarve. Conta ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

Página FB do evento: https://www.facebook.com/festivalorgaoalgarve/