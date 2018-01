Festival de Música Al-Mutamid atinge a maioridade

Publicado em 09 Janeiro 2018 por RUA

O Festival de Música Al-Mutamid, que começa dia 26 de janeiro e irá prolongar-se até 24 de fevereiro, em várias cidades do Algarve, atinge a maioridade, tornando-se um dos festivais mais antigos da região algarvia.

A música que durante séculos inundou bazares, medinas e palácios do Gharb al-Andalus está de regresso com 4 espetáculos diferentes, repartidos por 7 cidades: Lagoa, Vila Real de Santo António, Loulé, Albufeira, Silves, Lagos e Olhão.

Ao longo de 18 anos, este evento realizou-se ininterruptamente, e sempre com o suporte de um público ávido em conhecer mais profundamente a música árabe-andalusí e oriental, com atuações de grupos especializados no resgate dos sons de al-Andalus, mas também nas músicas e danças do Médio Oriente, Magrebe e Mediterrâneo Oriental.

Este festival pioneiro e de caraterísticas únicas em Portugal é também uma homenagem ao rei poeta al-Mutamid, filho e sucessor do rei de Sevilha Al-Mutadid. Muhammad Ibn Abbad (al-Mutamid) nasceu em Beja (1040) e foi nomeado governador de Silves com apenas 12 anos, tendo aí passado uma juventude refinada. Em 1069 acedeu ao trono de Sevilha, o reino mais forte entre os que surgiram em al-Andalus após a queda do Califato de Córdoba. Em 1088 foi destronado pelos almorávides e recluído em Agmat, a sul de Marrakech onde viria a falecer em 1095. O seu túmulo, conservado até hoje, tornou-se símbolo dos mais belos tempos de Al-Andalus.

Excelente poeta, “al-Mutamid foi o mais liberal, magnânimo e poderoso de todos os taifas de al-Andalus. O seu palácio foi a pousada dos peregrinos, o ponto de reunião de todos os engenhosos, o centro a donde se dirigiam todas as esperanças…” (Ibn Jaqan).

Mais informações aqui