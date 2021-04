Festival de Glastonbury anuncia edição mundial online, dia 22 de Maio, com concertos de Coldplay, Damon Albarn, IDLES, entre muitos outros

Publicado em 01 Abril 2021 por RUA FM

Perante a obrigação de cancelar o festival pelo segundo ano consecutivo, Glastonbury decidiu organizar uma transmissão mundial ao vivo, a partir de Worthy Farm, no dia 22 de Maio. Pela primeira vez na sua história permitirá que os fãs de música, em qualquer lugar do mundo, se juntem e partilhem a experiência do Festival e o seu ambiente natural e idílico.

Filmado em Worthy Farm, o histórico recinto do festival, em locais como Pyramid Field e Stone Circle, esta transmissão online de Glastonbury contará com concertos de artistas como Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice ou DJ Honey Dijon, que actuarão numa produção ininterrupta, realizada como se de um filme se tratasse, e ainda com várias performances surpresa.

O evento apoiará os três principais parceiros de solidariedade de Glastonbury, Oxfam, Greenpeace e WaterAid, e ajudará a garantir o regresso do Festival ao vivo em 2022.

Esta experiência inovadora com cinco horas de duração será intercalada por uma história, escrita e narrada por alguns convidados muito especiais, guiando o público numa jornada pelo vale sagrado de Somerset.

Acessível apenas aos portadores de bilhetes, o evento online será transmitido na íntegra em quatro fusos horários distintos: (1) no Reino Unido, Europa, África e Médio Oriente; (2) na Costa Leste da América do Norte, na América Central e na América do Sul; (3) na Costa Oeste da América do Norte; (4) na Austrália, Nova Zelândia e Ásia.

Os bilhetes já se encontram à venda pelo preço único de €23 em worthyfarm.live

Está também disponível o cartaz do evento, de edição limitada, com a verba arrecadada a ser destinada ao Stagehand, fundo que angaria verbas para ajudar as equipas de produção de eventos que perderam o apoio financeiro do governo durante a pandemia.