Festival da Caldeirada e do Mar decorre a 25 e 26 de maio

O Festival da Caldeirada e do Mar terá lugar mais uma vez em Armação de Pêra, desta vez a 25 e 26 de maio. Organizado pela Câmara Municipal de Silves (CMS), conta com o apoio do Turismo do Algarve, Junta de Freguesia de Armação de Pêra, da Rota dos Vinhos do Algarve e do Agrupamento de Escolas Silves Sul e envolve 15 restaurantes desta vila do concelho de Silves.

«Continuamos a apostar naquilo que faz parte da nossa identidade e nos transforma num Município diferente e aprazível: as nossas tradições, sejam elas gastronómicas, culturais ou outras», afirma Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves. «Valorizamos os nossos produtos, da serra ao mar, procurando que os mesmos sejam conhecidos através de diversos eventos e que, ao mesmo tempo, a atividade económica local beneficie dessa promoção, que é a da nossa história e a das nossas gentes», reforça a autarca.

A Grelha, A Lota, Churrasqueira Balbino, Coentros, Estrela-do-Mar, Marisqueira Hera, O Casarão, O Fernando, O Pelintra, O Silvense, Olivalmar Beach Café, Pôr-do-Sol, Rocha da Palha, Taberna da Carne, Vista Mar são os estabelecimentos aderentes desta edição, que permitirão ao participantes apreciar diversas sugestões ligadas à caldeirada e aos sabores do mar.

À vertente gastronómica deste evento juntar-se-á, também, a animação com apresentações de Catapum Produções – Caldeirada 2.0 (animação ambulante com música tradicional acompanhada à Viola Campaniça e malabarismos com peixes, redes e outras fainas) e Da Cruz One Man Band –(um homem só toca ao vivo, em simultâneo e em andamento, um total de 17 instrumentos). Estas apresentações terão lugar entre as 12:30 e as 16:00 nos restaurantes participantes.

Para além da possibilidade de degustarem petiscos relacionados com o mar quer ao almoço quer ao jantar dos dias 25 e 26 de maio, os visitantes de Armação de Pêra e os residentes poderão, ainda, participar na apresentação do evento que terá lugar às 10h00 do dia 25 de maio, no mercado desta vila e durante a qual os restaurantes apresentarão para degustação os seus pratos e os grupos de animação farão uma pequena apresentação.