Festival “Algarve é União” com cartaz fechado e convite à fusão solidária de Cultura e Sociedade

Publicado em 28 Abril 2021 por RUA FM

Está fechado o cartaz do festival “Algarve é União” que acontece nos dias 8 e 9 de maio, em formato live streaming, no canal de youtube e nas plataformas de comunicação da União Audiovisual.

A iniciativa é organizada pela União Audiovisual, com apoio da Câmara Municipal de Faro, Associação Recreativa e Cultural de Músicos, Direção Regional de Cultura do Algarve, entre muitos outros.

São dois dias, em que várias artes se unem em prol de uma causa solidária, com o objetivo de apoiar os profissionais da cultura, através da angariação de fundos, de bens de primeira necessidade e de bens alimentares não perecíveis, ao mesmo tempo que lhes “dá palco” novamente.

No sábado, dia 8 de maio sobem ao palco do festival: Academia de Dança do Algarve; Urban Xpression; As Histórias da Rosa Curiosa; VATe; Mákina de Cena; Plasticine; The Black Teddys; Fuza Flowz; Daniel Kemish; Dj Deelight e Bubba Brothers.

Domingo, 9 de maio, a programação está a cargo de: Leon Baldesberger; Gaveta da Pedra; Kilavra; Macadamia Acoustic experience; Nanook; Stone Breaker; 8000 Comedy Show; LUM; Teresa Aleixo.

O encerramento do festival é feito por Wilson Honrado, numa atuação marcada para as 22h00, acompanhada pela performance visual de Vj Draft, que também marca presença nos sets de Dj Deelight e de Bubba Brothers.

Nos dois dias do “Algarve é União”, os espetáculos têm início às 14h00 e a transmissão pode ser acompanhada aqui.

O acesso ao festival é gratuito, sendo possível contribuir para o mesmo (mínimo 1€), nos dias em que decorre aqui.

Também é possível realizar donativos para esta causa, sempre que se deseje, na página da União Audiovisual.

Com um cartaz bastante eclético, o festival conta também com o apoio de nomes bem conhecidos do setor cultural, que se assumem como Embaixadores desta causa: Viviane, Luís Vicente, Eliseu Correia, SEN, Moçê dum Cabréste, Tim, Fernando Júdice, Wilson Honrado, entre muitos outros.

Para além dos artistas que sobem ao palco, são muitos os técnicos que marcam presença neste “Algarve é União”, um evento que é realizado também para estes profissionais, mas que, acima de tudo, só é possível, pelo trabalho único que realizam.

Para Inês Sales, da União Audiovisual, “Quando as forças se unem… nada é obstáculo! E assim nasceu mais um projecto… Algarve é União!”.

A responsável pela comunicação da associação, reforçou também a ideia de que “é com muita vontade em apoiar os profissionais do sector cultural e em dar-lhes voz, que mais uma vez a União Audiovisual se organizou e produziu, um evento cultural dando visibilidade a artistas algarvios de diversas áreas artísticas como o teatro, a dança, a poesia, a música e o stand up comedy”.

Segundo Inês Sales “o maior apoio que poderemos dar a estes artistas e técnicos, para além dos alimentos e dos bens de 1ª necessidade, são as palmas, é a presença e os sorrisos de os recebermos de braços abertos, onde eles mais amam estar… num palco!”. E termina com um apelo, “apoiem esta iniciativa com a vossa presença, seja física ou virtual!”.

E fazendo jus ao lema “Ninguém Fica para Trás”, nos dias em que acontece o festival, também vai ser possível contribuir para o sucesso desta causa, com a entrega de bens alimentares não perecíveis e bens de primeira necessidade, sendo que tudo o que for angariado reverte inteiramente a favor da União Audiovisual.

Durante os dois dias do festival e na semana em que acontece, vão ser vários os pontos de recolha, estando os mesmos a funcionar nos seguintes locais:

– Associação Recreativa e Cultural de Músicos – Faro: dia 5 de maio, entre as 10h00 e as 19h00; dias 8 e 9 entre as 9h00 e as 18h00 (inclusive bens alimentares perecíveis)

– Associação Cultural Re-Criativa República 14 – Olhão: dia 5 de maio, entre as 10h00 e as 14h00; dia 7, entre as 17h30 e as 23h00; dias 8 e 9, entre as 10h00 e as 23h00

– ETIC_Algarve – Faro: dias 8 e 9 de maio, entre as 9h00 e as 18h00

– Postos de Turismo da Região de Turismo do Algarve – Faro, São Brás, Olhão e Loulé: de 3 a 9 de maio, entre as 9h00 e as 18h00

Mais pontos de recolha fixos no país aqui.

O festival “Algarve é União” conta ainda com os seguintes apoios:

General Sponsor: Associação Cultural Re-Criativa República 14; Escola de Tecnologias, Inovação e Criação do Algarve (ETIC); Hotel Eva; Ideias Frescas; PassMúsica; Região de Turismo do Algarve; União das Freguesias de Faro

Sponsor: Algarpalcos; Rise; Sala *SIGA*; Sons da Fortuna; Stage Team; Subsolo; Take5

Product Sponsor: Agrivabe; Círculopalino; Dedicated Store Lisboa; Doma; Madre Fruta; Mendes Gonçalves; Printhink; Super Bock

Media Sponsor: Barlavento; Cultugarve; Dirty Sock; Correio de Lagos; Litoralgarve; Rádio Foia; Rádio Gilão; Rádio Portimão; Rádio Solar; Região Sul; RUA FM; Sul Informação

Na certeza de que, com união ninguém fica para trás, a União Audiovisual convida todos a fazer parte deste “Algarve é União” e a apoiar os profissionais da cultura.

Porque a Cultura é segura!

Mais informações em www.uniaoaudiovisual.pt

O evento cumpre todas as normas impostas pela Direcção-Geral da Saúde [DGS].

Sobre a União Audiovisual

Somos uma associação sem fins lucrativos que surgiu em abril de 2020, com o objetivo de ajudar os profissionais do espetáculo, uns dos mais afetados pela pandemia.

Prestamos apoio através da entrega de bens alimentares e de primeira necessidade e estamos distribuídos em vários polos, espalhados pelo país e também nos Açores.

Neste momento apoiamos uma média de 900 pessoas por semana no país inteiro, sendo que no Algarve são cerca de 23 pessoas que recebem ajuda todas as semanas.

Website

https://uniaoaudiovisual.pt

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCHK_rcidISfUR64n3FXnzqQ

Facebook:

https://www.facebook.com/AudiovisualUniao

Instagram

https://www.instagram.com/audiovisual.uniao/