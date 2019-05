Festin – 10º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa em Faro

Publicado em 29 Maio 2019 por RUA

O Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) está em Faro com a sua Itinerância, de 30 de maio até 1 de junho, numa parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude – Direção Regional do Algarve, a Câmara Municipal de Faro e os Ginásios da Educação da Vinci.

O FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa celebra e fortalece as diferentes expressões culturais dos países de língua portuguesa através do audiovisual, em ambientes de partilha, intercâmbio e inclusão social.

O FESTin realiza itinerâncias em Portugal, e por ocasião de sua 10ª edição, chega à cidade do Faro. No Instituto Português do Desporto e Juventude – Direção Regional do Algarve, na Rua da PSP, entre 30 de maio e 1 de junho, contemplando todas as idades, serão exibidas longas e curtas-metragens de Portugal, Brasil, Moçambique e São Tomé e Príncipe, alguns dos quais com a presença dos realizadores.

Fica a saber tudo em: http://festin-festival.com/faro/