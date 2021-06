Festas da Cidade 2021 em Olhão decorre nesta terça (15) e quarta-feira (16).

Publicado em 14 Junho 2021 por RUA FM

A edição de 2021 das Festas da Cidade de Olhão acontece em formato, ainda, reduzido, estando as comemorações agendadas para os dias 15 e 16 de junho. Em ambos os dias, a animação será, à semelhança do ano passado, em configuração de roadshow, uma forma de a autarquia fazer chegar as celebrações a todos os munícipes, em segurança.

Assim, a partir das 20h30, saem à rua Pedro Viola & Convidados (Sara Gonçalves, Estrela Maria, Mário Saraiva e Teresa Viola), no dia 15, e Domingos Caetano & Convidados (Fernando Leal e Denzel), no dia 16. Os concertos percorrem as artérias da cidade cubista.

Na quarta feira, 16 de junho, feriado municipal, decorrem as comemorações oficiais do Dia da Cidade, que começam às 9h30, com a cerimónia do hastear das bandeiras, frente aos Paços do Concelho, seguindo-se a homenagem aos Heróis da Restauração de 1808, frente à Igreja Matriz.

Às 10h00, é inaugurada, no Museu Municipal – Edifício do Compromisso Marítimo, a exposição Chegaram os Franceses: Da Memória à Tela.

As comemorações do Dia da Cidade de Olhão prosseguem com a inauguração, em Moncarapacho, do Parque de Lazer José Marcelino Dias, a que se segue uma visita a várias obras em todo o concelho.

As comemorações oficiais culminam com a sessão solene comemorativa do Dia da Cidade, no Auditório Municipal, às 12h00.

O feriado municipal assinala, em 2021, os 213 anos sobre o levantamento popular que, em 1808, aquando da ocupação francesa, culminou na expulsão das tropas napoleónicas de Olhão.