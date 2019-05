Festa do Cinema Italiano regressa a Loulé

Publicado em 16 Maio 2019 por RUA

A Festa do Cinema Italiano apresenta-se pela sexta vez em Loulé e realiza-se entre 23 e 26 de maio, no Auditório do Solar da Música Nova, onde o público terá a possibilidade de assistir a algumas das mais recentes e das mais aclamadas obras dos novos nomes do cinema italiano. Trata-se de uma viagem por filmes que marcaram presença nos mais importantes festivais de cinema internacionais e que despertaram recentemente o interesse do público e da crítica.

Após a antestreia nacional, na edição de Lisboa, do último trabalho de Paolo Virzì, teremos em Loulé, logo na sessão de abertura, a 23 de maio, pelas 21h00, “Notti Magiche” (Noites Mágicas), uma comédia sobre três jovens argumentistas e acerca da passagem que o cinema italiano viveu no princípio dos anos 90 quando a época dos grandes mestres estava a concluir-se e uma nova leva de autores, ainda sem muita experiência, recebia essa pesada responsabilidade.

A edição deste ano em Loulé conta ainda com mais quatro filmes em exibição: “Troppa Grazia” (Lucia Cheia de Graça) de Gianni Zanasi, projetado na sexta-feira, 24 de maio, pelas 21h00; “Made in Italy” de Luciano Ligabue e “Moglie e Marito” (Mulher e Marido) de Simone Godano, ambos no sábado, dia 25 de maio pelas 17h00 e 21h00, respetivamente.

“Il Postino” (O Carteiro de Pablo Neruda), de Massimo Troisi e Michael Radford, é o rosto do encerramento desta 12ª Festa do Cinema Italiano a exibir a 26 de maio, domingo, pelas 17h00, ao qual se seguirá uma récita musical a partir de compositores italianos de bandas sonoras com a prestigiada Carla Pontes na voz e Cristiana Silva ao piano – uma novidade na programação deste ano da Festa em Loulé.

Como já é apanágio da Festa do Cinema Italiano em Loulé, haverá lugar aos envolventes cine-jantares com o preço associado por pessoa de 15 euros, idealizados e confecionados por um chef italiano que recria o melhor da gastronomia transalpina, desta feita a servir em ambiente de esplanada no aprazível pátio exterior do recentemente inaugurado Auditório do Solar da Música Nova.

Para mais informações, inscrições e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar toda a programação em shorturl.at/fmo12 ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou online através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/

O Cine-Teatro Louletano é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé e está integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.