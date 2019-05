Festa do Caracol está de volta ao Jardim da Alameda

Publicado em 20 Maio 2019 por RUA

A União das Freguesias de Faro vai levar a efeito de 23 a 26 de maio, no Jardim da Alameda João de Deus, em Faro, a já tradicional Festa do Caracol.

Esta iniciativa de caráter solidário, que visa apoiar IPSS da freguesia, tem como objetivo promover, divulgar e potenciar os produtos tradicionais, a cozinha e a cultura mediterrânica nomeadamente os pratos gastronómicos com o caracol, uma das iguarias mais apreciadas pelos algarvios. Contudo, para além do tradicional caracol, esta iniciativa conta com animação musical, street-food, gelados artesanais, crepes, doces, bebidas e farturas para além de uma feirinha de artesanato.

A entrada é livre e estará em funcionamento de quinta-feira a sábado, entre as 17h00 e as 24h00 e no domingo entre as 19h00 e as 24h00. No primeiro dia teremos a atuação de “Néstor e Nuno” e na sexta-feira será a vez do “Duo Gerações” subir ao palco. No sábado “Cristiano Martins” marcará presença no palco desta festa solidária, enquanto que o último dia será abrilhantado com a música de “Jorge Miguel” que seguramente encerrará esta edição da Festa do Caracol de forma bastante animada.