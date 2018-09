Festa de Alcoutim anima sotavento algarvio

Publicado em 03 Setembro 2018 por RUA

Badoxa, Fernando Daniel e Diogo Piçarra são as cabeças de cartaz da 67.ª edição da Festa de Alcoutim que decorrerá entre os dias 14 e 16 de setembro. O Município, organizador deste que é o evento que marca o fim do verão na região, volta a apostar num programa diversificado com três dias repletos de atividades para todos os públicos.

As festividades arrancam na sexta-feira, dia 14, pelas 10h00, com as cerimónias comemorativas do Dia do Município e terminam na madrugada de segunda-feira com a concorrida discoteca no cais e o tradicional cacau no rio.

A programação complementar conta com o tradicional baile este ano abrilhantado pela “Ganda Banda”, fogo-de-artificio, espetáculo piromusical, animação de rua e diversas atividades desportivas.

Destaque ainda para a discoteca no cais nos três dias do evento, a partir das 04h00, por onde passarão os dj´s Zinko, Souza e Lady F.

A organização, a cargo da autarquia, tem também como objetivo divulgar a gastronomia, o artesanato e os produtos típicos da região. Assim, neste âmbito, existirão várias barraquinhas que oferecerão aos visitantes uma panóplia de produtos regionais.

A habitual elevada adesão do público a este evento aliada a uma programação variada perspetivam as melhores expetativas para esta edição.