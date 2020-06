Feira Virtual mostra UAlg durante duas semanas

Publicado em 12 Junho 2020 por RUA FM

A Universidade do Algarve (UAlg) vai abrir portas online e realizar, de 15 a 19 de junho e de 22 a 26 de junho, a Feira Virtual UAlg 2020, com o objetivo de divulgar os cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), Licenciaturas, Mestrados Integrados, Pós-graduações e Mestrados para o ano letivo 2020/2021.

O programa da inovadora Feira Virtual da UAlg poderá ser consultado aqui onde já é possível efetuar o registo obrigatório, mas gratuito.

Num momento em que o contacto com futuros alunos e comunidade académica se encontra limitado, devido à COVID-19, a Instituição aposta num formato virtual de proximidade que visa encurtar distâncias, esclarecer dúvidas e estabelecer pontes para o próximo ano letivo.

A proposta é simples: durante duas semanas os interessados poderão percorrer um pavilhão interativo, onde estarão disponíveis stands de todas as escolas e faculdades com materiais de divulgação da oferta formativa para consulta e download. Cada stand disponibilizará também um live chat no qual os participantes poderão colocar questões e esclarecer dúvidas.

Destinada a todos os interessados (estudantes, pais/encarregados de educação, professores, psicólogos, etc.), a feira virtual abrirá também espaço para sessões de apresentação de todos os cursos oferecidos para o ano letivo 2020/21, transmitidas através de videoconferência, com a presença de professores das direções dos cursos, que estarão disponíveis para dialogar e esclarecer dúvidas.

A semana de 15 a 19 de junho será dedicada aos cursos TeSP, Licenciaturas e Mestrados Integrados, enquanto a semana de 22 a 26 de junho será dedicada a Pós-graduações e Mestrados.

A Feira Virtual da UAlg também tem um enfoque especial nos estudantes internacionais, em particular nos estudantes brasileiros que podem concorrer a uma licenciatura, fazendo uso da sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos candidatos falantes ou fluentes em língua inglesa que podem concorrer a um dos 18 programas de mestrado lecionados em inglês.

Esta iniciativa é apoiada pelo projeto KCITAR Algarve, financiado através do Fundo Social Europeu, Eixo Prioritário 8 – Modernizar e Capacitar a Administração, do Programa Operacional Regional do Algarve.

Consultar Feira Virtual da UAlg em: https://feiravirtualualg.pt