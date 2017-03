Feira Mar Algarve promove cluster do mar durante três dias em Portimão

Publicado em 21 Março 2017 por RUA

A maior Mar Algarve – Feira do Mar de sempre tem lugar nos próximos dias 23, 24 e 25 de março, no Portimão Arena.

A Economia Azul volta, desta forma, a estar em destaque num certame que tem como objetivo promover, criar valor e impulsionar todo o setor ligado ao mar e às atividades marítimas nas componentes económica, cultural, educativa, desportiva e de lazer e garante, pela primeira vez, o apoio institucional do Ministério do Mar, simbolizado pela presença do Senhor Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, na sessão de abertura, dia 23, e no segundo dia da feira, 24 de março, pela visita de Sua Excelência a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

A mostra conta com mais de 70 expositores, que irão ocupar o dobro da área de exposição da edição de 2014, dos quais são de salientar empresas como a Sopromar, Nautiber, Sun Concept ou Angel Pilot, bem como outras empresas ligadas à pesca e à náutica. A nível de entidades estarão representadas as câmaras municipais algarvias, o IPMA, a UALG, o CCMAR, o CIMA, a Marinha, vários clubes navais do Algarve, as Marinas do Algarve, e a Administração do Porto de Sines.

Como já vem sendo hábito, a Mar Algarve contará com um extenso programa de conferências que constitui um dos pontos altos do certame. Nesta edição há a realçar, no dia 23 de Março, pelas 15 horas, o seminário “A RIS3 Algarve e o Mar – caminhos para a especialização inteligente regional”, que será composto por dois temas/painéis: O Mar na RIS3 Algarve – Estratégia de Especialização Inteligente Regional” e “Investigar e Inovar no Mar Algarvio”.

No dia 24, após a visita durante a manhã da Ministra do Mar Ana Paula Vitorino, terão lugar a partir das 14h30 os Casos de Estudo, com destaque para a apresentação da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental bem como o projeto Wind Float, da EDP, sobre a produção de energia eólica offshore, e o Plano de Ação do Atlântico de Apoio à Economia do Mar na Área Atlântica.

No dia 25 de Março, a partir das 10h30, ocorrerá no auditório do Portimão Arena o I Congresso das Marítimo-Turísticas, onde serão discutidas questões relacionadas com a gestão do espaço e dos recursos marinhos do Algarve. Será, ainda, abordada a temática do Mergulho e do Licenciamento.

No espaço da Feira estarão igualmente a decorrer duas exposições fotográficas: “O Desafio do Mar”, do Museu de Portimão, e “L’Hermione”, uma fragata francesa reconstruída à escala da original, datada do século XVIII, na qual o Marques de La Fayette embarcou para ajudar os insurgentes americanos na guerra pela independência contra a Inglaterra, tendo-se tornado este navio um símbolo da fraternidade e amizade entre os povos. É organizada pela comunidade francesa (UFE) que, com o apoio da Autarquia, está inclusive a organizar a vinda desta fragata a Portimão em 2018, sendo o único porto português onde irá parar, numa viagem que realizará pelo Mar Mediterrâneo, com partida do Porto de Rochefort, navegando para Sul, passando pela costa algarvia e por diversos portos no Mediterrâneo.

Durante a Mar Algarve – Feira do Mar’17 decorrerá uma visita aberta a Meios Navais da Marinha Portuguesa, no Cais da Marinha do Porto de Portimão, todos os dias entre as 11h00 e as 12h30 e das 14h00 às 18h00. Os navios presentes serão o NTM Creoula, ex-lugre bacalhoeiro reconvertido em Navio de Treino de Mar da Marinha Portuguesa, e o NRP Argos, Lancha de Fiscalização Rápida construída no Arsenal do Alfeite.

Também diariamente terão lugar, no Portimão Arena, batismos de Mergulho entre as 10h00 e as 19h00, organizados pela empresa SubNauta – Dive the Algarve. O local de concentração será junto ao stand da SubNauta no Portimão Arena, sendo a inscrição gratuita.

Quem visite a Mar Algarve – Feira do Mar’17, poderá ainda habilitar-se ao sorteio de vários passeios e experiências náuticas e marítimo-turísticas a cargo dos expositores presentes no certame, assim como entradas para a zona VIP e visitas paddock do Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica – Grande Prémio de Portugal que decorrerá de 21 a 23 de abril na zona ribeirinha de Portimão.

Na vertente gastronómica, o espaço contará com uma zona dedicada ao street food e gastronomia regional e temática (com produtos do mar), sendo possível degustar uma variedade de propostas tentadoras no local ou adquirir para consumir em casa.

Fruto de uma parceria entre a Câmara de Portimão e a CP – Comboios de Portugal, é possível chegar ao local da feira de comboio, sendo que a CP oferece 30% de desconto no valor do ingresso de regresso. Na viagem de ida o cliente pagará a viagem ao preço normal. No regresso, mediante a apresentação do canhoto do bilhete de entrada na feira e do título da viagem de ida, será aplicada uma redução de 30 % no valor do título (de regresso).

A Mar Algarve – Feira do Mar’17 é uma coorganização entre o Município de Portimão e a Maralgarve – Associação para a Dinamização do Conhecimento e da Economia do Mar no Algarve e conta com o apoio do Ministério do Mar, os parceiros Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar e ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, os patrocínios da Docapesca – Portos e Lotas S.A., da APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve S.A. e do Grupo HPA Saúde, o apoio da Universidade do Algarve e da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – Turismo de Portugal, IP e o parceiro média Algarve Daily News.

O programa detalhado e listagem de expositores poderá ser consultada em www.vivaportimao.pt.