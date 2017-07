Feira do Livro de Portimão celebra 60ª edição

Publicado em 10 Julho 2017 por RUA

P ortimão celebra este ano a 60ª edição da Feira do Livro com muita poesia e literatura e com propostas literárias para todos os gostos a preços tentadores, com início no dia 14 de julho e término no dia 24 de agosto, na Zona Ribeirinha de Portimão – Avenida Guanaré, junto ao Posto de Combustível da Repsol. Serão 42 dias a celebrar a poesia e literatura, numa festa que é feita de livros, escritores e leitores.

O evento, organizado pela Livraria e Papelaria Elifalma em conjunto com a Câmara de Portimão, abre portas entre as 19h00 e as 00h00 e propõe para a primeira quinzena um foco na poesia com a presença de vários poetas da obra “Palavras de Liberdade” – Colectânea de Poetas de Portimão, lançada no mês de abril no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão no âmbito das Comemorações do 25 de Abril. Uma obra constituída por 25 autores, sendo 12 poetas e 13 poetisas, entre eles, Glória Marreiros, António da Silva Marreiros, Sérgio Brito, José Garrancho e muitos outros. Destes, alguns nasceram no concelho de Portimão e outros adotaram Portimão como a sua cidade do coração, por aqui residirem ou trabalharem há muitos anos. Os poemas têm uma linguagem livre e espontânea, alguns de cariz mais popular outros mais eruditos, versam sobre o amor, a morte, a vida e a liberdade. Uns descrevem memórias, outros a cidade de Portimão.

Durante o mês de agosto, a Feira do Livro será dedicada à literatura com a presença de escritores com espírito empreendedor que lançaram recentemente as suas obras e que têm alcançado um sucesso notável. No certame vão estar escritores como Alberto S. Santos com a obra “A Arte de Caçar Destinos”, Sandra Barão Nobre com a obra “Uma Volta ao Mundo com Leitores”, Janine Medeira com o livro “Ser Feliz Não é Caro – O Livro da Grande Poupança”, Manuel Neto dos Santos, José Manuel Figueiredo Santos com a obra “Património e Turismo” – O Poder da Narrativa, Nuno Campos Inácio com o livro “História do Condado de Vila Nova de Portimão”, João Vasconcelos, entre muitos outros escritores. O programa da sessão de autógrafos com os escritores será diário e será divulgado brevemente em www.vivaportimao.pt

Destinada a todos os tipos de público, a Feira do Livro de Portimão tem o habitual cliente que preparou a sua lista de livros durante o ano inteiro e que vai lá para comprar objetivamente aqueles livros que guardou para aquele momento. Poderá encontrar um vasto lote de obras de ficção científica, policiais, romances históricos, literatura infantojuvenil e livros técnicos das mais diversas áreas do saber.

A Feira do Livro de Portimão é já uma instituição, um programa obrigatório de verão no final da tarde ou à noite para residentes e turistas e uma oportunidade privilegiada de contacto com a leitura e de compra de livros, oferecendo descontos médios de 20 por cento, o que atrai todos os anos milhares de visitantes, tendo recebido em 2016 perto de 49.000 mil visitantes, os quais adquiriam cerca de 25 mil exemplares, números que reforçam a posição deste evento como o terceiro maior do país no seu género, logo a seguir a Lisboa e ao Porto.

Serão 42 dias dedicados à promoção da leitura inseridos numa Feira localizada num espaço privilegiado à beira rio Arade, o maior certame dedicado ao livro e à leitura e há muito ligado à cidade, foi conquistando um estatuto próprio e hoje apresenta-se como um dos certames habituais na Programação Cultural do Município, mobilizando a população residente e os que nos visitam em torno da importância da leitura, sendo, ainda, a grande oportunidade de aproximar autores e leitores.