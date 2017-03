Feira do Folar de S. Marcos da Serra inaugura a 14 de Abril

Publicado em 27 Março 2017 por RUA

A XVIII edição da abre portas nos dias 14, 15 e 16 de abril. O evento é organizado pelo Município de Silves, com o apoio da Junta de Freguesia local, do Serrano Futebol Clube, da Associação Humanitária de S. Marcos e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de SB Messines e São Marcos da Serra e da Região de Turismo do Algarve.

Produtores tradicionais de folar e de outras iguarias serranas estarão presentes neste certame, que procura promover o interior do concelho e a cultura popular, designadamente da freguesia de S. Marcos da Serra, veiculando o saber fazer das gentes locais, as suas tradições, gastronomia e artesanato e envolvendo agentes e representantes da comunidade local.

S. Marcos da Serra, pelas suas características particulares é uma freguesia do concelho de Silves, conhecida pelo fabrico do pão e do “Folar”, o doce mais tradicional da Páscoa, doce e perfumado por canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro.

O programa de atividades previsto é o seguinte:

6ª feira (14 abril)

11H00 – Sessão de Abertura

14H00 – As Ceifeiras de Tunes

15H30 às 16H30 – Celebrações Religiosas

16H30 – Rancho Folclórico de São Bart. Messines

17H30 – Grupo Amigos da Pedreira

19H00 – Baile com Mário Dias (Acordeonista)

Sábado (15 abril)

11H00 – Abertura

14H00 – The Real Band

15H00 – Rancho Folclórico de Algoz

16H00 – Milho Verde

19H30 – Noite de Fado: Fadistas Inês Graça e Hélder Coelho, acompanhados por Ricardo Martins (Guitarra Portuguesa) e Cláudio Sousa (Viola)

21h30 – Baile na Sede da Soc. Recreio e Instrução de São Marcos com a artista Rita Melo

Domingo (16 abril)

11H00 – Abertura

14H00 – Grupo Alma Serrana

15h30 às 16H30 – Celebrações Religiosas

17H00 – Grupo Musical SOS

19H00 – Baile com Grupo “DÉJÁ VU”

Todos os dias: Animação de Rua

A entrada é livre.