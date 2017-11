Feira do Chocolate com horário alargado

Publicado em 17 Novembro 2017 por RUA

A primeira edição da Feira do Chocolate teve ontem o seu início, na praça central do Mercado Municipal de Faro e vai ter horário alargado até às 22.00, hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, em virtude da grande afluência do público registado.

Assim, hoje e amanhã, o “Mundo do Chocolate” continuará a fazer as delícias de miúdos e graúdos, entre as 10:00 e as 22:00.

No domingo, a feira pode se visitada entre as 10:00 e as 18:00.

PROGRAMA

Dias 16 e 17- Estórias com chocolate (destinadas às escolas)

Dia 18 – Showcooking pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve- 10:30

- Estórias com chocolate para famílias- 11:00

- Palestra “Chocolate, bom mesmo paera a saúde ou puro prazer?”- 15:30

Dia 19 – Palestra “O chocolate na infância”

Diariamente: Animação Funnyday