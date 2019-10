Feira de Santa Iria de volta a Faro

Publicado em 17 Outubro 2019 por RUA FM

Irá decorrer, entre os dias 18 e 27 de outubro, no Largo de São Francisco, a tradicional Feira de Santa Iria, que promete uma semana de animação intensa. O evento é organizado pela AmbiFaro, em parceria com a Câmara Municipal e é um dos mais participados certames do género em todo o Algarve.

Com vários séculos de história, trata-se de uma das mais antigas e tradicionais feiras da região. Embora não seja possível precisar com exatidão o ano da sua origem, existem manuscritos que reportam ao ano de 1596 como o da realização da primeira feira franca.

A Feira de Santa Iria, cujo nome se deve à coincidência do calendário com o dia desta Santa, sempre foi uma oportunidade de negócio e de contacto com diferentes culturas e novidades.

É hoje um pólo de animação muito aguardado por visitantes nacionais e estrangeiros e constitui um cartão-de-visita de excelência numa altura em que muitos locais perderam a tradição das feiras.

No local será possível uma grande diversidade de atrativos: stands institucionais; exposições; divertimentos para crianças e adultos; comes e bebes; artesanato; venda de produtos diversos (produtos alimentícios de todo o país, as tradicionais farturas e muito mais).

A feira irá funcionar nos seguintes horários: sextas e sábados, das 14:00 à 01:00 / domingo a quinta, das 14:00 às 00:00.

Consciente das dificuldades de estacionamento que o evento acarreta, entendeu a organização reservar o parque de estacionamento da Pontinha, durante os dias úteis, no período de 16 a 25 de outubro. Neste período o parque pode utilizado gratuitamente por todos aqueles que dele possam necessitar.