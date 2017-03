Feira da Serra 2017 convida o vinho do Algarve

Publicado em 22 Março 2017 por RUA

O vinho é o convidado de honra da próxima edição da Feira da Serra de São Brás de Alportel, que irá decorrer entre os dias 27 e 30 de julho. A apresentação da 26.ª edição da maior mostra da cultura e tradição algarvias foi apresentada na BTL – Feira Internacional de Turismo de Lisboa, na passada quinta-feira.

Com uma seleção de vinhos do Algarve, acompanhada pelo típico sabor do queijo curado e por outras iguarias de produção local, o Município de São Brás de Alportel revelou ao público o tema deste ano da Feira da Serra, numa homenagem ao licor dos Deuses produzido por terras algarvias.

Criada na década de 80, a região demarcada do Algarve tem, desde então, apreciado uma tendência crescente na qualidade dos vinhos algarvios e, atualmente, algumas produções estão ao nível das melhores no país. Apesar de no território são-brasense não existir nenhum grande produtor, existem diversas pequenas produções que preservam esta tradição.

No momento da apreciação e degustação esteve presente o consultor para a Feira da Serra 2017, Gilmar Brito, engenheiro bioquímico, apaixonado pela cortiça e especialista em vinho, com certificação WSET nível 3.

Enquanto convidado de honra, o vinho irá inspirar o espaço que lhe será dedicado, no renovado recinto da Feira, com demonstrações temáticas, mostra de produtos e provas, durante os quatro dias do evento. Neste sentido a Câmara Municipal terá como parceiros a Comissão Vitivinícola do Algarve, a Confraria Bachus e diversos produtores da região e do concelho.

Mantendo a aposta no Espaço Terra, uma novidade na última edição, a inovação continua a ter um espaço próprio para dar a conhecer as novidades nos setores da indústria e tecnologia que surgem na região. Pelo Palco Principal vão passar artistas de renome do circuito nacional com a oferta de concertos inesquecíveis nas quatro noites do evento.

Num segundo momento dedicado a São Brás de Alportel, o Município deu a conhecer os pontos fortes da II Recriação Histórica “São Bráz d’Alportel 1914”, que regressa ao Centro Histórico nos dias 27 e 28 de maio.

Com uma forte adesão da comunidade, o Centro Histórico revive os primórdios da República Portuguesa no ano em que São Brás de Alportel se tornou Concelho e conquistou maior independência! Ponto de viragem na vida dos são-brasenses, o ano de 1914 marcou uma época de prosperidade económica, de fortes mudanças sociais e de uma nova fase na vida da população.

A Recriação Histórica “São Bráz d’Alportel 1914” traz de volta os ares desses tempos, nos trajes, nos modos, nos petiscos e nas bebidas da época, bem como nos Balhos à Moda Antiga e no teatro de rua, que anima os visitantes. Este ano São Brás de Alportel organiza a segunda edição de um evento que procura relembrar a História pela sua importância na construção do concelho que hoje brinda a população, e que continua a crescer de olhos postos no futuro.

A entrada no evento é livre.