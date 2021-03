FCT abre Concurso para Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento 2021

Publicado em 03 Março 2021 por RUA FM

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) abriu hoje, 1 de março, o período de submissão de candidaturas ao Concurso de Bolsas de Investigação para Doutoramento de 2021, para atribuição de 1450 bolsas. O prazo para a apresentação de candidaturas termina a 31 de março, às 17 horas (hora de Lisboa).

O financiamento de bolsas de doutoramento constitui um dos pilares da atividade da FCT, desempenhando um papel importante para a qualificação avançada e o desenvolvimento científico. A FCT financia atualmente cerca de 5 mil bolsas de investigação para doutoramento em todos os domínios científicos.

As Bolsas de Investigação para Doutoramento financiadas pela FCT são subsídios atribuídos competitivamente para apoiar a formação avançada em todas as áreas do conhecimento conducente à

obtenção do grau académico de Doutor. As bolsas permitem que os doutorandos se dediquem em regime de dedicação exclusiva à sua atividade de investigação.

As atividades de investigação a realizar pelos candidatos no âmbito das bolsas a atribuir neste concurso podem ser desenvolvidas em qualquer ambiente de produção e difusão de conhecimento, nacional ou internacional. As instituições de acolhimento podem ser instituições de ensino superior, Unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios Colaborativos, Centros de Interface Tecnológico, Laboratórios do Estado e outras instituições públicas de investigação, hospitais e unidades de cuidados de saúde, outras entidades integradas na Administração Pública onde sejam desenvolvidas atividades de I&D, instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objeto principal atividades de I&D, empresas cuja atividade haja sido reconhecida como de interesse científico ou consórcios em que participem qualquer uma destas entidades.

As atividades de investigação podem também ser realizadas em mais do que uma instituição de acolhimento, sendo possível a conjugação de diferentes instituições de acolhimento, públicas e privadas, incluindo empresas e administração pública, deste modo promovendo a colaboração, assim como a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade.

Toda a informação sobre o processo de candidatura está disponível na página do Concurso de Bolsas de Investigação para Doutoramento de 2021 no site da FCT.