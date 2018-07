Faro volta a receber o Baixa Street Fest

Publicado em 12 Julho 2018 por RUA

Está de regresso na próxima sexta-feira, para uma terceira edição, o Baixa Street Fest que se realiza entre 13 de Julho e 24 de Agosto para promover a cultura, as artes e a interação da população e dos visitantes com o comércio e os espaços públicos da Baixa de Faro.

Tal como nos anos anteriores, a iniciativa decorre às sextas-feiras à noite, entre as 21horas e as 24horas com um programa itinerante que inclui vários tipos de atuações desde arruadas, concertos, teatro, novo circo a espetáculos de luz e som. O envolvimento do comércio é um dos traços distintivos do evento, com os estabelecimentos aderentes a proporcionarem descontos e horário de funcionamento alargado até às 24horas.

Para o Presidente Rogério Bacalhau, “a intenção é reforçar o estímulo ao comércio local, com um programa de animação ainda mais dinâmico, itinerante e com os melhores street performers nacionais e, este ano, internacionais. No fundo estamos a dar sequência ao trabalho que temos efetuado até aqui, e que pensamos que tem ajudado a atrair um número cada vez maior de visitantes e turistas. Por outro lado, o Baixa Street Fest contempla também uma dimensão de redescoberta pelos Farenses da sua Baixa e das singularidades mais tradicionais da nossa cidade. Isso é bom para a valorização do território e para fazer crescer o sentimento de pertença e orgulho de quem cá vive.”

Serão, certamente, noites de muita animação e onde se espera o regresso das multidões que todos os anos têm feito reviver o espírito antigo desta tão prestigiada baixa histórica algarvia.