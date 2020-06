Faro suspende taxa turística até março de 2021

Publicado em 17 Junho 2020 por RUA

A Câmara Municipal de Faro aprovou dia 15 de junho, por unanimidade dos seus vereadores, a prorrogação da suspensão do pagamento de taxa turística até ao final de Outubro de 2020. Na prática, os empreendimentos turísticos e alojamentos locais ficam isentos deste pagamento até ao próximo mês de Março de 2021, uma vez que em circunstâncias normais a taxa turística só tem incidência entre os dias 1 de março e 31 de outubro de cada ano.

“Proposta pelo Presidente da Câmara, esta medida tem em atenção a situação excecional que ainda se vive, em particular no sector do turismo, a passar por severas dificuldades por via dos cancelamentos e da escassez de novas reservas de alojamento devido à pandemia da doença COVID-19”, menciona a Câmara numa nota de imprensa enviada às redações.

A autarquia já havia aprovado a suspensão da aplicação da taxa durante o segundo trimestre do ano, procurando atenuar os efeitos que o encerramento de fronteiras e as medidas excecionais de restrição de circulação de pessoas tiveram no sector.

Ainda assim, em face da previsão de redução do número de voos para o Aeroporto provenientes dos principais países emissores de turismo, estimada entre os 50 e os 60 por cento, bem como da constatação do aumento da taxa de desemprego na indústria turística regional, a autarquia deliberou tomar esta medida adicional que se espera venha a ter um efeito positivo no sector.

Recorda-se que a taxa foi aprovada em 2019 pelo Município de Faro, depois de a Associação de Municípios do Algarve (AMAL) ter deliberado a criação de uma taxa turística a ser implementada na região. Tem um valor de 1,5 euros por noite (cobrado apenas nos primeiros sete dias da estadia) e por pessoa e destina-se a adaptar o território à maior demanda, bem como à promoção do destino turístico.