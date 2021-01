Faro. Somos Todos terá continuidade até final de abril com sorteios quinzenais

Publicado em 06 Janeiro 2021 por RUA FM

A campanha de Natal “Faro. Somos todos.” originou compras diretas no comércio tradicional num valor de mais de 2 milhões de euros e passaram pela loja “Faro. Somos Todos” mais de 12 mil pessoas.

Após reunião entre as associações envolvidas e o Município de Faro foi decido estender a iniciativa até final de abril com a realização de mais 8 sorteios, reconhecendo o excelente envolvimento de todos na iniciativa.

O Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau e o Vice-Presidente Paulo Santos reuniram no dia 4 de janeiro, pelas 11 horas, com as associações parceiras da iniciativa “Faro. Somos Todos” — Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB) —, para um balanço da iniciativa. Apurou-se que, pelos 270 estabelecimentos aderentes, espalhados por todo o concelho, circularam mais de 2 milhões de euros diretamente relacionados com a campanha e que a loja “Faro. Somos Todos” foi visitada por mais de 12 mil pessoas, que se habilitaram aos sorteios. No total foram realizados 5 sorteios, num investimento de 60 mil euros que foram novamente injetados nos estabelecimentos aderentes, fomentando a economia circular do concelho.

Para o Presidente da Câmara, Rogério Bacalhau, “esta iniciativa veio atenuar os efeitos da crise no comércio tradicional e da restauração do concelho já bastante debilitado pela crise pandémica e devolver alguma esperança às famílias farenses que investem e consomem no concelho”. Já para o Vice-Presidente, Paulo Santos, “a iniciativa veio também aproximar os farenses e unir-nos em defesa do que é nosso e só assim, unidos e coesos, poderemos sair deste momento difícil pelo qual estamos todos a atravessar. Esta iniciativa fez a diferença não só no Natal dos empresários que aderiram, mas também na população em geral que escolheu estes estabelecimentos para fazer as suas compras de Natal com o estímulo dos sorteios”, enfatizou. Também na ótica das associações as mais valias foram muitas: Paulo Alentejano, presidente da Acral considera “que o Faro. Somos Todos. foi uma agradável surpresa para todos pois superou as expectativas iniciais dos comerciantes, que estavam muito pessimistas em relação a este Natal, e a medida veio atenuar os efeitos da crise por que estão a passar”. Já para a restauração, setor com maiores restrições impostas pelas regras da DGS, “A continuidade desta campanha é fulcral. A campanha Faro somos todos veio criar uma dinâmica económica significativa e muito necessária nos tempos que correm, desta forma conseguiu-se apoiar de forma efectiva tanto o comércio tradicional como a restauração enquanto se gera simultaneamente valor e se alimenta a economia circular”, frisou André Mendonça da OCAB. Daniel Alexandre do Adro, em representação da AIHSA, também acompanha a análise dos seus pares e acrescenta que “ao levar mais clientes aos restaurantes, a iniciativa contribuiu para que os clientes confirmassem, por si, como estes espaços respeitam as indicações das autoridades de saúde, oferecendo condições de segurança para serem frequentados, devolvendo assim o elevado grau de confiança no setor” e Davide Alpestana, da Associação do Comércio da Baixa, remata que “a baixa de Faro só teve a ganhar com o projeto pois dinamizou esta zona da cidade e trouxe mais clientes aos seus associados”.

Por solicitação das associações, face aos números apurados e à elevada aceitação do público, adesão dos empresários do concelho e evidente contributo positivo na economia local, o Presidente e o Vice-presidente da autarquia analisaram a possibilidade de dar continuidade à iniciativa que visa atenuar as dificuldades dos negócios em todas as freguesias do concelho, neste contexto de crise pandémica que persiste.

Assim decidiu-se que a campanha será para continuar até ao próximo dia 30 de abril com a realização de mais 8 sorteios, que passarão a quinzenais, a realizar-se nas seguintes datas: 14 e 28 de janeiro; 11 e 25 de fevereiro; 11 e 25 de março e 1 de abril. Em cada sorteio serão sorteados 10.000€ em vouchers de diversas quantias (200€, 100€, 50€ e 30€).

Acresce a estes um sorteio adicional no dia 15 de abril em que a quantia a alocar será a que resultar dos vouchers não reclamados pelos premiados até 6 de abril.

Os vouchers sorteados poderão ser descontados nos estabelecimentos aderentes até ao dia 30 de abril.

Notas importantes:

– A Loja “Faro. Somos Todos” continua a funcionar no mesmo local (Rua Lethes, 42/44) de segunda a sexta-feira das 10h às 18 horas e sábado das 11h às 13:30 minutos;

– Os vouchers e cupões resultantes da primeira fase da iniciativa “Faro. Somos Todos” continuam válidos e podem ser utilizados até ao dia 30 de abril;

– Os vouchers atribuídos às crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino público e privado do concelho podem igualmente ser utilizados até ao dia 30 de abril;

– Cada 10€ em compras/consumo num estabelecimento aderente dá direito a um cupão;

– Novos comerciantes interessados em aderir à iniciativa poderão efetuar a sua inscrição em www.farosomostodos.pt ou na loja de apoio à iniciativa “Faro. Somos todos”;