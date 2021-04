“Faro.Somos.todos” substitui sorteios por vouchers de desconto e “Agora ganha sempre”.

Publicado em 12 Abril 2021 por RUA FM

Após o assinalável êxito da campanha de Natal, que beneficiou comerciantes e clientes, o município reforça agora o programa para continuar a apoiar o comércio local e tradicional, em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB).

A campanha, que consiste igualmente numa ação de economia circular, que pretende beneficiar consumidores e empresários (comércio, serviços locais e restauração), tem agora uma nova dinâmica: os sorteios de vouchers de compra são “substituídos” por vouchers de desconto de 15% para utilização nos estabelecimentos aderentes.

Por cada 50€ de valor acumulado de faturas de compras efetuadas no comércio aderente, o consumidor terá direito a um vale de desconto no valor de €7,50 para descontar em quaisquer outros estabelecimentos aderentes. Para perfazer o montante de 50€, poderá apresentar mais do que uma fatura mas cada uma deverá ter um valor mínimo de 5€ e um valor máximo de 500€.

Para poder receber o(s) seu(s) voucher(s), o cliente deverá apresentar as faturas com o seu NIF e cartão de identificação na loja “Faro.Somos.todos” localizada na Rua do Lethes, nº 42/44, em Faro, de segunda a sexta, das 10h00 às 18h00, e sábados, das 11h00 às 13h30, até dia 31 de maio de 2021.

Os vouchers poderão ser utilizados em compras, no montante igual ou superior a 7,50€, em qualquer estabelecimento aderente, até dia 30 de junho de 2021.

Será ainda realizado um último sorteio, no dia 22 de abril, com o valor resultante dos vouchers sorteados, no âmbito da dinâmica anterior, e que não foram reclamados. Os cupões continuarão a ser entregues pelos comerciantes (por cada compra no valor de €10) até dia 21 de abril, data limite para entrega dos cupões na loja “Faro.Somos.todos”, para o sorteio final do dia 22 de abril.

Os comerciantes que ainda não aderiram à iniciativa poderão efetuar a sua inscrição em www.farosomostodos.pt ou na loja de apoio à iniciativa “Faro. Somos todos”, situada na Rua Lethes 42/44, em Faro, que funciona nos dias úteis, das 10h00 às 18h00 e aos sábados, das 11h00 às 13h30.

Podem aderir à campanha espaços comerciais, serviços locais e restaurantes sediados no concelho de Faro, excetuando estabelecimentos localizados em grandes superfícies comerciais ou centros comerciais; estabelecimentos de distribuição alimentar de média e grande dimensão; ginásios e outros serviços que tenham anuidades como principal forma de pagamento; hotelaria e alojamento local e imobiliárias e outros similares, como empresas de construção ou de gestão de condomínios.

O Município decidiu ainda manter o serviço de entregas de bens ao domicílio sem custos para o consumidos e prestador do serviço até ao próximo dia 18 de abril (inclusive) visto que, de acordo com o planeado pelo Governo todo o comércio irá reabrir a 19 de abril.