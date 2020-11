Município de Faro incentiva consumo no comércio local com “Faro. Somos todos”

Publicado em 25 Novembro 2020 por RUA FM

“Faro. Somos todos.” é o nome da campanha promovida pela autarquia, em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), que pretende incentivar os munícipes a comprar no comércio local de todo o concelho.

A campanha que se encontra em fase de angariação de aderentes irá decorrer até ao 6 de janeiro de 2021 e pretende fomentar a economia circular. As acções irão materializar-se na forma de vouchers (vales de compras), que vão beneficiar consumidores e empresários (comércio, serviços locais e restauração), numa tentativa de atenuar as dificuldades dos negócios em todas as freguesias do concelho, neste contexto de crise pandémica.

Por cada 10 euros em compras realizadas nos estabelecimentos do concelho aderentes à iniciativa, será entregue ao cliente um cupão de participação que o habilita a sorteios de vouchers de compras no valor de 30€, 50€, 100€ ou 200€, no total serão investidos 60 mil euros nos sorteios ao longo de cinco semanas.

Os vouchers poderão ser utilizados até dia 6 de janeiro de 2021, nos estabelecimentos do concelho aderentes, sendo um terço do valor dos sorteios para consumo exclusivo nos restaurantes aderentes e os restantes dois terços para utilização livre, na restauração ou no comércio/serviços locais.

A campanha prevê ainda duas ações promocionais complementares de estímulo à economia local: uma específica para a comunidade escolar do concelho, que consiste na oferta de um voucher no valor de 15 euros a cada criança a frequentar o ensino pré-escolar e 1.º ciclo público ou privado, para utilização nos estabelecimentos locais aderentes e outra ação direcionada às empresas com sede no concelho que queiram realizar os habituais convívios de Natal entre colaboradores na restauração aderente. A autarquia oferece às empresas que façam as suas marcações nestes restaurantes ações de “team building” para os seus funcionários, a realizar no Centro Náutico da Praia de Faro, até dia 31 de maio de 2021.

Os comerciantes interessados em aderir à iniciativa poderão efetuar a sua inscrição em www.farosomostodos.pt (já disponível) ou na loja de apoio à iniciativa “Faro. Somos todos”, situada na Rua Lethes 42/44, em Faro, que funcionará também a partir de dia 24, nos dias úteis, das 11h00 às 19h00 e sábado das 11h00 às 13h30. Os cupões adquiridos no comércio local deverão ser entregues devidamente preenchidos e com o respetivo talão de compra nesta loja, na qual serão efetuados os sorteios.

Podem aderir à campanha espaços comerciais, serviços locais e restaurantes sediados no concelho de Faro, excetuando estabelecimentos localizados em grandes superfícies comerciais ou centros comerciais; estabelecimentos de distribuição alimentar de média e grande dimensão; ginásios e outros serviços que tenham anuidades como principal forma de pagamento; hotelaria e alojamento local e imobiliárias e outros similares, como empresas de construção ou de gestão de condomínios.