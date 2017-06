Faro Requalifica 2: Câmara lança mais 5 obras

Publicado em 09 Junho 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Faro lançou, na plataforma oficial de aquisições públicas, mais cinco procedimentos concursais do Programa Faro Requalifica 2, no valor de 634 mil euros. , e que se somam aos oito apresentados na semana anterior. Este investimento soma-se aos 529 mil euros respeitantes aos 8 procedimentos lançadas na semana anterior, para melhoria do espaço público da cidade e freguesias. As obras em referência estão assim a concurso, devendo os interessados apresentar proposta de acordo com as disposições de cada caderno de encargos.

Deve referir-se, a propósito, que todas estas intervenções são parte integrante do Plano Municipal de Investimentos lançado em 2016, após revisão orçamental, programa que então foi inviabilizado pela Secretaria de Estado do Orçamento, por razões muito contestadas pela autarquia e outros agentes.

Agora, liberta dos constrangimentos do Plano de Reequilíbrio Financeiro, a Câmara pode finalmente lançar de forma autónoma as intervenções orçamentadas. Uma vez mais se lamentam os impedimentos causados pela decisão do Governo, bem como o tempo perdido (11 meses) em todo o processo, desde a revisão orçamental de 2016.

INTERVENÇÕES LANÇADAS