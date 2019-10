Faro recebe guias turísticos de toda a Europa

Publicado em 23 Outubro 2019 por RUA FM

Faro vai acolher, entre os dias 19 e 24 de Novembro, o 21.° Encontro de Guias-Intérpretes Europeus – Fegmeeting 2019, realização que conta com a participação de cerca de 250 profissionais europeus do setor.

A realizar-se pela quarta vez no nosso País, a edição deste ano conta com o apoio do Município de Faro e vai ser dedicada ao tema “O Início da Globalização e o Algarve”, recordando que partiu do Algarve, em 1415, a expedição portuguesa que conquistou a cidade de Ceuta marcando o início da expansão ultramarina portuguesa e europeia e o nascimento da Globalização.

O Fegmeeting 2019 é uma organização da Federação Europeia de Associações de Guias-Turísticos (FEG) e vai contar com diversas palestras e seminários sobre temas variados, além de visitas turísticas na cidade de Faro e encerra com um jantar de gala, a 23 de novembro.

– I Jornadas Nacionais Guias de Portugal –

Também em Faro, entre os dias 18 e 23 de Novembro, decorrem as primeiras jornadas nacionais direcionadas a todos os profissionais do turismo nacional, igualmente com o apoio do Município de Faro. O SNATTI – Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes – e os Guias de Portugal são as entidades organizadoras destas jornadas onde se pretende que os guias turísticos tenham acesso às novas tendências de mercado, com formação ativa e qualificada.

Os trabalhos iniciam-se nos dias 18 e 19 com o curso T-GUIDE (Tourist Guides for people with Intellectual & learning Difficulties in Europe), que surgiu de uma colaboração entre a FEG – Federação Europeia de Guias e a ENAT – European Network For Accessible Tourism – e visa preparar guias para orientarem visitas com pessoas com mobilidade reduzida e dificuldades de aprendizagem.

De 20 a 23 de novembro irão realizar-se seminários, palestras e workshops, entre as quais se salienta a apresentação do escritor Afonso Reis Cabral (Prémio Saramago 2019) com a temática Nacional 2 Chaves / Faro 738 km.

No dia 23 o encontro termina com uma visita ao centro histórico de Faro, onde se pretende dar a conhecer a Vila Adentro e os locais de maior relevância turística, com destaque para os museus da cidade, assim como a Sé e o Paço Episcopal.

De referir que a cerimónia de abertura dos dois eventos terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Município, no dia 20 de Novembro, pelas 12h00.

Está ainda previsto um programa de formação constituído por palestras, workshops e visitas em várias localidades da região Algarvia, nomeadamente Faro, Silves, Portimão, Tavira, Lagos, e Sagres, promovendo o convívio entre todos os participantes.

As inscrições podem ser realizadas através do site https://feg-meeting.com, estando também disponível o site https://www.jornadasnacionaisguiasdeportugal.com para os profissionais portugueses.

Para o Município de Faro, que apoia ambas as organizações, esta é mais uma excelente oportunidade de divulgar a Região do Algarve e, bem assim, de afirmar Faro como destino turístico cada vez mais competitivo e apetecível.