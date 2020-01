Faro recebe Four Oceans 2020

Publicado em 21 Janeiro 2020 por RUA FM

A edição 2020 do Four Oceans – Etapa do Circuito Regional de Surf do Sul – realiza-se nos dias 1 e 2 de Fevereiro de 2020, na Praia de Faro.

Em competição vão estar seis categorias: Sub-12, Sub-14, Sub-16 Masculino e Feminino e Sub-18 Masculino e Feminino.

As inscrições devem ser feitas online no site da Federação Portuguesa de Surf e estão abertas de dia 23 a dia 30 de janeiro. O valor da inscrição é de 20€.

O ‘check in’ da prova está marcado para as 08h00 do dia 1 de Fevereiro.

No primeiro dia de prova (dia 1 de Fevereiro), durante o período da manhã, o Clube Surf Faro e a SCIAENA realizam uma ação de limpeza da Praia de Faro, no sentido de sensibilizar a população para a problemática do lixo marinho e a importância de preservar os recursos naturais existentes e recolher o máximo de resíduos deixados no areal da praia.