Faro recebe Campeonato Nacional Universitário de Bodyboard e de Surf

Publicado em 12 Janeiro 2018 por RUA

De 2 a 5 de fevereiro Faro recebe o Campeonato Nacional Universitário de Bodyboard e de Surf.

O Campeonato Nacional Universitário de Surf, masculino e feminino, realiza-se na Praia de Faro, em frente ao Bar WAX, dias 2 e 3 de fevereiro, entre as 9h e as 15h.

Por sua vez, o Campeonato Nacional Universitário de Bobyboard, também masculino e feminino, tem lugar igualmente na Praia de Faro, em frente à sede de AMAR- Surfing Academia, nos dias 4 e 5 de fevereiro, no mesmo horário do campeonato referido anteriormente.

Os eventos são direcionados a todos estudantes do ensino superior e as inscrições encontram-se abertas até o dia 24 de janeiro, podendo ser realizadas junto do Gabinete de Desporto da AAUAlg.

O Gabinete de Desporto, da Direção-Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve, em colaboração com a Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), convida todos os estudantes universitários a participarem no Campeonato Nacional Universitário de Bodyboard e de Surf.