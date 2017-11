Faro recebe 1º Festival de Spoken Word do Algarve

Publicado em 31 Outubro 2017 por RUA

O Ginásio Clube de Faro (Calceteiros de Letras) vai organizar o 1º Festival de Spoken Word do Algarve.

“Spoken word é uma forma de arte literária ou performance artística em que as letras de músicas, poemas ou histórias são faladas ao invés de cantadas. Pode acontecer em vários contextos – literatura, artes plásticas, música – mas sempre com foco na oralidade“.

A organização e produção deste evento é da responsabilidade do grupo de poesia do Ginásio Clube de Faro “Calceteiros de Letras” que dois anos após o seu nascimento decidiu que está na hora certa de lançar a primeira pedra para que se faça um grande festival de Spoken Word no Algarve.

A programação conta com a presença dos projetos inovadores de âmbito nacional e regional, que irão surpreender os amantes da poesia e da palavra.

Os Algarvios, Língua no Ouvido, Poezia Bruxa, Calceteiros de Letras, Napoleão Mira & Reflect.

Destacamos ainda os projetos “Poesia Levada à Letra” do qual faz parte o conhecido ator André Gago, acompanhado entre outros por Alex Cortez e Filipe Valentim (ex Rádio Macau) e Stand Up Poetry com Paulo Condessa.

Poderão ainda participar num workshop de Stand Up Poetry, dinamizado por Paulo Condessa, referência nacional em performance poética criativa.

No dia do encerramento do Festival irá realizar-se a cerimónia da entrega de prémios da 4ª Edição dos Jogos Florais do Ginásio Clube de Faro.