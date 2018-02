Faro recebe 19º Torneio de Voleibol “Prf. Carlos João Dias”

Publicado em 23 Fevereiro 2018 por RUA

A 19ª edição do Torneio de Voleibol “Memorial Carlos João” vai arrancar no próximo dia 12 de março, estando aberto a todo o tipo de equipas, amadoras e profissionais, masculinas e femininas.

Os jogos serão realizados na Escola EB 2,3 Joaquim Magalhães, em horário pós-laboral e as finais no Pavilhão Municipal da Penha em Faro.

A prova, que é uma homenagem póstuma ao professor de Educação Física, Carlos João Dias, é organizada pelo Município de Faro, em parceria com a Associação Académica da Universidade do Algarve, através das suas divisões de Desporto.

A iniciativa, que decorre até dia 26 de maio, pretende promover o convívio entre os participantes, bem como sensibilizar e desenvolver o gosto pela prática da modalidade.

As inscrições para a competição encerram dia 07 de março e o sorteio realiza-se dia 09 de março.

Para mais informações e inscrições: Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Faro (289 870 843; pdias@cm-faro.pt ou pj.mendonca@gmail.com) / Associação Académica da UALG (289 888 444 ou desporto@aaualg.pt).